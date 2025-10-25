Mariano fala sobre casamento e filhos com Jakelyne: “Resto da vida”

Mariano e Jakelyne Oliveira estão curtindo o início da vida de casados, mas já estão conversando em aumentar a família. O cantor, que completou 6 meses de união com a modelo no último dia 15, conversou com a coluna, com exclusividade, durante a gravação do DVD de Luan Santana, em Curitiba.

No bate-papo, ele avaliou os primeiros meses: “Tá maravilhoso. Se eu soubesse que casar é tão bom, já tinha casado antes. Estamos curtindo muito, completamos agora, dia 15, seis meses de casados”, contou, antes de completar:

“Só de você ter essa responsabilidade afetiva de ter por que voltar pra casa, ter alguém pra se dedicar, trabalhar e fazer o melhor, é muito gostoso. Então, a gente está curtindo muito”, garantiu.

Casamento para o resto da vida e filhos

Questionado se era o primeiro casamento dele, Mariano foi categórico: “Primeiro casamento e único. Eu sou à moda antiga. Sou filho de pais casados há quase 50 anos. Então, sou das antigas. Com a Jaque é pro resto da vida”, afirmou.

Em seguida, ele revelou os planos de aumentar a família: “Estamos planejando. A gente queria logo após o casamento, mas conversamos. Jaque preferiu esperar um pouquinho. Se Deus abençoar, ano que vem a gente encomenda esse boneco aí”, brincou.

Amizade com Luan Santana

Mariano esteve em Curitiba para prestigiar a comemoração dos 18 anos de carreira de Luan Santana — a coluna viajou a convite da equipe do artista para cobrir o evento — e recordou a amizade dos dois:

“Sou amigo do Luan desde criança. Ele era meu vizinho lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando a gente era menino. A família dele comeu das marmitas da minha mãe. Quando eu era criança, minha mãe tinha uma marmitaria e eu entregava na casa do Luan. Éramos vizinhos de rua”, lembrou.

E continuou: “Vi o Luan nascer, crescer e virar esse fenômeno no cenário musical. Então, pra mim é um privilégio estar aqui vendo todo esse sucesso do meu amigo. Só tenho a desejar toda energia positiva e vibração. Tenho certeza que vai ficar pra história”, declarou.

Planos futuros

Logo depois, o cantor deixou no ar se eles farão um projeto juntos: “A gente gravou, em 2014, um DVD que fizemos em Presidente Prudente, a música Longe Daqui, uma música incrível. Quem sabe futuramente a gente pensa em gravar uma música ou regravar essa para a nova geração conferir também”, opinou.

Em outro momento, ele falou dos planos de carreira com Munhoz: “A gente acabou de lançar uma música com o Gustavo Mioto. Já estamos preparando um repertório pra gravar um projeto ainda esse ano. Então, a galera que não acompanha a gente nas redes sociais e plataformas digitais, fiquem ligados que, em breve, tem novidades”, comentou.