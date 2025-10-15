15/10/2025
Marido de ex-paquita Andréa Sorvetão enfrenta processo por dívida em hospital

O cantor Conrado, marido da ex-paquita Andréa Sorvetão, está sendo processado por uma dívida de mais de R$ 250 mil, cobrado pelo hospital onde o famoso ficou internado em 2023. O artista estava participando como jurado do programa Canta Comigo quando foi levado às pressas para a unidade hospitalar.

As informações são do colunista Daniel Nascimento. Segundo o processo, o hospital acusa o sertanejo de não pagar o valor assinado das custas médicas acertado em contrato, na época, de R$ 216 mil.

Agora a instituição pede à Justiça mais de R$ 257 mil, com juros, multa e atualização monetária, além das custas processuais. Em resposta, os advogados do músico contestam que Conrado não foi capaz de escolher o hospital para o qual foi levado e que estava em um estado debilitado quando concordou com o tratamento.

A defesa pede ainda que a ação seja considerada como improcedente e que o contrato de internação seja anulado devido às circunstânciass, já que o cantor não estava ciente que sua apólice do plano de saúde havia sido suspensa.

“A assinatura foi feita em um momento de fragilidade, o que caracteriza vício de consentimento”, argumentam. “O paciente foi admitido como beneficiário do seguro e não recebeu aviso de que a cobertura havia sido interrompida. Ele sequer teve a chance de decidir por outro hospital ou pelo atendimento via SUS”, completou a defesa.

O caso segue em tramitação.

