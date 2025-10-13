Marido de Ivete revela que ela não segue dieta e condena “terrorismo nutricional”

Um papo sobre alimentação! O nutricionista e marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, avaliou o terrorismo nutricional das redes sociais e afirmou que a cantora não segue uma dieta, pois acredita que uma alimentação diversificada tem mais eficácia. As informações são da revista Quem.

Daniel já foi atleta e tem consciência sobre alimentação saudável desde quando era criança, ensinamento que veio da família: “Tive a sorte de vir de uma família de um pai que era atleta, de uma mãe que era médica”, recordou. Apesar de ter escolhido cursar Engenharia Química, percebeu que não tinha vocação após dois anos imerso em cálculos e na tabela periódica e abraçou a nutrição de vez.

Ele explicou se impactou os hábitos saudáveis da cantora e brincou: “Ela já era fitness, hoje em dia, nem tanto (risos). Ela tem uma consciência nutricional muito grande, convivendo comigo. Eu falei pra ela: ‘Esqueça fazer dieta. Fazer dieta, uma hora corta tudo, outra hora come tudo, fica nesse efeito sanfona. Esqueça isso. A gente vai comer saudável.’”

“Comer saudável é comer mais fruta, mais verdura, mais salada, sopinhas, legumes. Toda vez que a gente age de forma muito radical e se priva muito do que gosta, acaba tendo um rebote de confusão, de querer chutar o balde e comer coisas que não são saudáveis”, opinou.

Para o nutricionista, a artista reconhece seu corpo e citou o que não faz muito bem a ela: “Ela sabe que, quando exagera na lactose, não faz bem, tem intolerância. Mesma coisa com o glúten: ela não digere bem. Lá em casa, a gente tem todo um cuidado. A ideia é fazer algo que sirva pra gente e pras crianças, porque não dá pra sustentar esse papo de ‘um come uma coisa, outro come outra’. Não dá.”

Ele acredita que é preciso que profissionais da área rebatam pessoas que impulsionam interesses comerciais em fórmulas milagrosas para perder medidas. “Terrorismo nutricional é um argumento muito mais de venda, atrapalha mais do que ajuda. É muito fácil assustar uma pessoa dizendo que tal coisa causa câncer, por exemplo, só pra convencer de que aquilo está errado e empurrar outra coisa. Isso não é legal”, disse.

“A gente precisa separar esses argumentos ancorados em gatilhos mentais de convencimento, de rede social, e ver o que realmente importa. Eu sou um profissional muito em defesa da comida. Eu parto do princípio de que uma alimentação saudável é baseada em comida de verdade. Não sou contra suplementação, mas acredito que os nutrientes devem vir mais da comida. A gente não pode perder essa habilidade de comer junto, em comunhão, de preparar a comida, de comer em família”, declarou.

“Acho que o futuro da nutrição é regenerativo – é comer menos comida processada, menos ultraprocessados e mais comida de verdade -. O futuro surge dessa ideia, desses valores que eu trago da família. Eu acredito nisso como um propósito”, finalizou.