Marido de médica veterinária encontrada morta é preso após reviravolta

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) prendeu, nessa sexta-feira (10/10), o marido da médica veterinária Laura da Silva Ney (foto em destaque), encontrada morta aos 30 anos, em Navegantes (SC), no último dia 27 de setembro.
A prisão ocorreu após as investigações trazerem uma reviravolta ao caso. Isso porque, inicialmente, o homem teria dito à polícia que a mulher havia cometido suicídio. No entanto, a apuração da polícia aponta para um feminicídio. A identidade do homem não havia sido revelada até a mais recente atualização desta matéria.
No dia do crime, o suspeito e vizinhos da vítima relataram ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil que teriam ouvido o som de um disparo de arma de fogo dentro da residência em que Laura vivia, no centro do município.
Larissa era natural do RJ
Ela morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo
À época, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), estado em que Laura nasceu, lamentou a partida precoce da profissional.
“O CRMV-RJ expressa suas mais sinceras condolências e deseja força, paz e acolhimento a todos que tiveram o privilégio de conviver com Laura. Que sua memória permaneça viva como exemplo de dedicação, ética e inspiração para toda a categoria”, disse a nota.
A médica veterinária foi velada e enterrada no dia 30 de setembro, em São José de Ubá (RJ).