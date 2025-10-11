11/10/2025
Marido de médica veterinária encontrada morta é preso após reviravolta

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) prendeu, nessa sexta-feira (10/10), o marido da médica veterinária Laura da Silva Ney (foto em destaque), encontrada morta aos 30 anos, em Navegantes (SC), no último dia 27 de setembro.

A prisão ocorreu após as investigações trazerem uma reviravolta ao caso. Isso porque, inicialmente, o homem teria dito à polícia que a mulher havia cometido suicídio. No entanto, a apuração da polícia aponta para um feminicídio. A identidade do homem não havia sido revelada até a mais recente atualização desta matéria.

No dia do crime, o suspeito e vizinhos da vítima relataram ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil que teriam ouvido o som de um disparo de arma de fogo dentro da residência em que Laura vivia, no centro do município.

2 imagensEla morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogoFechar modal.1 de 2

Larissa era natural do RJ

Reprodução/Facebook2 de 2

Ela morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo

Reprodução/Facebook

À época, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), estado em que Laura nasceu, lamentou a partida precoce da profissional.

“O CRMV-RJ expressa suas mais sinceras condolências e deseja força, paz e acolhimento a todos que tiveram o privilégio de conviver com Laura. Que sua memória permaneça viva como exemplo de dedicação, ética e inspiração para toda a categoria”, disse a nota.

A médica veterinária foi velada e enterrada no dia 30 de setembro, em São José de Ubá (RJ).

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

