Marido é suspeito de matar mulher doente para “acabar com sofrimento”

marido-e-suspeito-de-matar-mulher-doente-para-“acabar-com-sofrimento”

Goiânia – Um homem, de 52 anos, foi preso suspeito de matar a esposa doente a facadas em Quirinópolis, no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado sentado na calçada e sujo de sangue e, ao ser questionado pelos policiais sobre o motivo do crime, o suspeito afirmou que “acabou com o sofrimento” da mulher.

O crime ocorreu no domingo (5/10). De acordo com a PM, após o crime, o suspeito saiu da residência e confessou o crime para uma vizinha, que acionou o a corporação. Ainda de acordo com a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava sob efeito de bebida alcoólica ou drogas.

Leia também

A vítima foi identificada como Cléria Rosa de Moraes, de 49. A equipe encontrou Cléria sem vida, no interior da residência. O suspeito foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.

Em nota, a Procuradoria da Mulher de Quirinópolis expressou tristeza com o falecimento de Cléria e destacou que ela foi mais uma vítima de feminicídio. O texto destacou que ela era muito querida por familiares e amigos. A nota informou que Cléria tinha problemas de saúde, e não resistiu aos golpes de faca desferidos pelo marido.

“Com imensa tristeza e profundo pesar, a comunidade de Quirinópolis lamenta o trágico falecimento de Cléria Rosa de Moraes, que foi vítima de feminicídio na noite desse domingo (5/10), no bairro Onício Resende”, destacou. “Prestamos nossa mais sincera solidariedade a todos que compartilhavam da convivência e do amor de Cléria”, completou.

