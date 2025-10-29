29/10/2025
Marido embriagado agride esposa com golpes de ripa e acaba preso no interior do Acre

Raellisson Amorim, de 33 anos, foi levado para a delegacia; vítima apresentava hematomas e estava abalada

Um homem identificado como Raellisson Amorim da Silva, de 33 anos, foi preso na noite desta terça-feira (28) após agredir a esposa com golpes de ripa no bairro da Floresta, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher do lado de fora da residência, visivelmente abalada e com um grande hematoma na cabeça, indicando sinais recentes de agressão.

Raellisson Amorim, de 33 anos, foi levado para a delegacia; vítima apresentava hematomas e estava abalada/Foto: Reprodução

A vítima relatou que o marido vinha ingerindo bebida alcoólica há cerca de duas semanas e, sob efeito do álcool, se tornava agressivo. Na noite do crime, ele teria chegado em casa embriagado, proferido xingamentos e iniciado as agressões físicas. Em meio à briga, a mulher afirmou ter tentado se defender usando uma ripa, mas o agressor tomou o objeto e passou a golpeá-la com ele, causando as lesões constatadas.

O casal foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos. Após o atendimento, Raellisson foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde acabou preso em flagrante. A mulher também prestou depoimento e formalizou a denúncia contra o agressor.

