Uma história contada por Carol Lekker dentro de A Fazenda 17 está rendendo dentro e fora do confinamento. A modelo revelou que brincou com o enteado, de 4 anos, que ia “corta o pênis” dele com uma tesoura e isso virou um auê.
Durante uma briga com Yoná, suas falas foram jogadas em sua cara e, nas redes sociais, a ex-Miss Bumbum sofreu muitos ataques e críticas. Após a repercussão do caso, o marido dela, o empresário holandês Maik Riksen, usou o Instagram para esclarecer o caso e defender a amada.
Leia também
-
Vídeo: assista a briga e cusparada de Carol Lekker e Rayane Figliuzzi
-
Treta em A Fazenda: equipe de Rayane Figliuzzi age contra Carol Lekker
-
Carol Lekker se envolve em confusão e pode ser expulsa de A Fazenda 17
-
Participante de A Fazenda sofre ataques racistas; equipe toma medidas
“Em relação às informações recentemente divulgadas, esclarecemos que a criança está bem e nunca esteve em situação de risco. Em nenhum momento houve qualquer ato que colocasse sua integridade física em perigo”, começou.
Mais detalhes do caso
Ainda na publicação, o empresário deu mais detalhes do ocorrido: “O episódio ocorreu em um contexto de brincadeira. A criança, que tem 4 anos, encontrava-se em uma fase natural de curiosidade, na qual achava engraçado mostrar suas partes íntimas, de forma inocente, para pessoas próximas — incluindo a babá e familiares”, recordou, antes de completar:
11 imagensFechar modal.1 de 11
Marido sai em defesa de Carol Lekker sobre suposta ameaça ao enteado
Instagram/Reprodução2 de 11
Carol Lekker e o marido, o empresário holandês Maik Riksen, posam para um ensaio fotográfico
Instagram/Reprodução3 de 11
Carol Lekker fez um ensaio ao lado do marido antes do confinamento
Instagram/Reprodução4 de 11
Carol Lekker está confinada em A Fazenda e posou com o marido
Instagram/Reprodução5 de 11
Carol Lekker e o marido, o empresário holandês Maik Riksen, fazem pose juntos
Instagram/Reprodução6 de 11
Carol Lekker e Rayane Figliuzzi
Reprodução/Record7 de 11
Carol Lekker
Reprodução/Redes Sociais8 de 11
Reprodução/Redes Sociais9 de 11
Rayane Figliuzzi e Carol Lekker: peoas trocaram farpas nesta terça (19/9)
Reprodução/ RecordTV10 de 11
Miss Bumbum Carolina Lekker
Instagram/Reprodução11 de 11
As duas brigaram nesta terça
Reprodução/Instagram
“Em tom leve e descontraído, foi feito um comentário sem qualquer ameaça ou ação concreta. Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar da criança e agradecemos a preocupação manifestada por todos”, afirmou.
No fim, ele mandou um recado: “Pedimos que informações imprecisas não sejam divulgadas, a fim de preservar a privacidade e a tranquilidade da família”, encerrou.