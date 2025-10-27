Marido sai em defesa de Carol Lekker sobre suposta ameaça ao enteado

Uma história contada por Carol Lekker dentro de A Fazenda 17 está rendendo dentro e fora do confinamento. A modelo revelou que brincou com o enteado, de 4 anos, que ia “corta o pênis” dele com uma tesoura e isso virou um auê.

Durante uma briga com Yoná, suas falas foram jogadas em sua cara e, nas redes sociais, a ex-Miss Bumbum sofreu muitos ataques e críticas. Após a repercussão do caso, o marido dela, o empresário holandês Maik Riksen, usou o Instagram para esclarecer o caso e defender a amada.

Leia também

“Em relação às informações recentemente divulgadas, esclarecemos que a criança está bem e nunca esteve em situação de risco. Em nenhum momento houve qualquer ato que colocasse sua integridade física em perigo”, começou.

Mais detalhes do caso

Ainda na publicação, o empresário deu mais detalhes do ocorrido: “O episódio ocorreu em um contexto de brincadeira. A criança, que tem 4 anos, encontrava-se em uma fase natural de curiosidade, na qual achava engraçado mostrar suas partes íntimas, de forma inocente, para pessoas próximas — incluindo a babá e familiares”, recordou, antes de completar:

“Em tom leve e descontraído, foi feito um comentário sem qualquer ameaça ou ação concreta. Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar da criança e agradecemos a preocupação manifestada por todos”, afirmou.

No fim, ele mandou um recado: “Pedimos que informações imprecisas não sejam divulgadas, a fim de preservar a privacidade e a tranquilidade da família”, encerrou.