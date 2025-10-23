23/10/2025
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Marília Mendonça emociona fãs com lançamento de “Segundo Amor da Minha Vida”

marilia-mendonca-emociona-fas-com-lancamento-de-“segundo-amor-da-minha-vida”

Nesta quinta-feira (23/10), os fãs de Marília Mendonça serão presenteados com uma nova faixa inédita da cantora. Intitulada “Segundo Amor da Minha Vida”, a música chega às plataformas digitais às 21h e ganha lyric vídeo no canal oficial da artista no YouTube ao meio-dia do dia seguinte (24/10).

O lançamento marca mais um capítulo da trajetória de uma das vozes mais marcantes da música brasileira. A canção, escrita por Marília em parceria com Juliano Tchula, foi descoberta entre os manuscritos deixados pela cantora e ganhou produção especial para preservar ao máximo sua autenticidade.

A voz usada na gravação foi extraída de uma guia simples (registro feito por compositores para apresentar uma música). O áudio original, gravado quando Marília tinha 23 anos, foi mantido sem alterações, enquanto novos instrumentos foram adicionados para compor o arranjo final. A faixa foi mixada e masterizada para oferecer ao público a emoção de ouvir a “Rainha da Sofrência” novamente.

Segundo a WorkShow e a Som Livre, responsáveis pelo lançamento, todas as produções póstumas de Marília preservam sua voz original, sem o uso de inteligência artificial. O objetivo é garantir que o público continue ouvindo a artista exatamente como ela era: intensa, verdadeira e inconfundível.

“Não se diminua pra caber num coração. Que só tem espaço debaixo do tapete. Você não tem culpa se ela não enxerga. Um palmo à frente do nariz”, canta Marília em um dos versos da nova faixa, prova de seu talento para unir emoção e franqueza em letras diretas.

Registrada no Ecad em outubro de 2018, a composição havia sido divulgada por Marília meses antes, em junho do mesmo ano, no perfil @arquivomarilia. Na época, a artista considerava oferecê-la a outro intérprete, mas o destino quis que a própria voz da cantora desse vida à canção.

“Segundo Amor da Minha Vida” reafirma o legado de Marília Mendonça, que segue inspirando milhões de pessoas e ocupando o espaço que sempre foi seu: o da arte que emociona e atravessa o tempo.

