24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana

Rainha da Sofrência abre lista com single póstumo; veja outros lançamentos que prometem dominar as playlists

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O fim de semana chega com uma seleção de lançamentos musicais para todos os gostos — do sertanejo ao rap, passando pelo pop e pela música gospel. O destaque da semana fica com a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que abre a lista com um single inédito, emocionando fãs e reforçando seu legado na música brasileira.

Reprodução/Instagram

Confira os 10 destaques musicais da semana:

🎵 1. “Segundo Amor da Sua Vida” – Marília Mendonça
Um lançamento póstumo da artista, que volta a emocionar o público com letras intensas e a autenticidade que marcaram sua carreira.

🎵 2. “Busco Romance Love Show Deluxe” – Luccas Carlos
O rapper e cantor carioca apresenta uma versão deluxe do álbum, com faixas que misturam R&B, romantismo e sonoridade moderna.

🎵 3. “Se Conselho Fosse Som” (EP) – Lucas Lucco
O cantor aposta em um trabalho mais intimista e autoral, com letras sobre amor, amadurecimento e autoconhecimento.

🎵 4. “Altar Invisível” – Isaias Saad
Novo álbum do cantor gospel traz mensagens de fé e esperança com arranjos emocionantes e participações especiais.

🎵 5. “Foor For Love” – Giulia
A cantora aposta em um pop vibrante e dançante, reforçando sua versatilidade e presença nas plataformas digitais.

🎵 6. “Ao Vivo no Sonastério” – Filipe Ret
O rapper carioca apresenta um projeto ao vivo repleto de hits, com versões intensas e envolventes de seus maiores sucessos.

🎵 7. “Alma de Protagonista” – Ruas MC
Com rimas afiadas e reflexões urbanas, o novo álbum de Ruas MC se destaca pelo conteúdo social e musicalidade contemporânea.

🎵 8. “Federais” – Xamã
O rapper retorna com um single potente, mesclando crítica e lirismo em uma faixa marcada por beats fortes e flow característico.

🎵 9. “In Floripa” – Andressa Hayalla
A cantora aposta em um projeto visual e musical inspirado no litoral catarinense, misturando pop, MPB e elementos eletrônicos.

🎵 10. “Son of Spergy” – Daniel Caesar
O artista canadense entrega um trabalho sofisticado, com R&B elegante, influências de soul e arranjos minimalistas.

A semana promete uma verdadeira maratona sonora — com lançamentos que vão da emoção de Marília Mendonça à ousadia de Xamã, passando pelo romantismo pop e pela força da música brasileira contemporânea.

Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost