Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana

O fim de semana chega com uma seleção de lançamentos musicais para todos os gostos — do sertanejo ao rap, passando pelo pop e pela música gospel. O destaque da semana fica com a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que abre a lista com um single inédito, emocionando fãs e reforçando seu legado na música brasileira.
Confira os 10 destaques musicais da semana:
🎵 1. “Segundo Amor da Sua Vida” – Marília Mendonça
Um lançamento póstumo da artista, que volta a emocionar o público com letras intensas e a autenticidade que marcaram sua carreira.
🎵 2. “Busco Romance Love Show Deluxe” – Luccas Carlos
O rapper e cantor carioca apresenta uma versão deluxe do álbum, com faixas que misturam R&B, romantismo e sonoridade moderna.
🎵 3. “Se Conselho Fosse Som” (EP) – Lucas Lucco
O cantor aposta em um trabalho mais intimista e autoral, com letras sobre amor, amadurecimento e autoconhecimento.
🎵 4. “Altar Invisível” – Isaias Saad
Novo álbum do cantor gospel traz mensagens de fé e esperança com arranjos emocionantes e participações especiais.
🎵 5. “Foor For Love” – Giulia
A cantora aposta em um pop vibrante e dançante, reforçando sua versatilidade e presença nas plataformas digitais.
🎵 6. “Ao Vivo no Sonastério” – Filipe Ret
O rapper carioca apresenta um projeto ao vivo repleto de hits, com versões intensas e envolventes de seus maiores sucessos.
🎵 7. “Alma de Protagonista” – Ruas MC
Com rimas afiadas e reflexões urbanas, o novo álbum de Ruas MC se destaca pelo conteúdo social e musicalidade contemporânea.
🎵 8. “Federais” – Xamã
O rapper retorna com um single potente, mesclando crítica e lirismo em uma faixa marcada por beats fortes e flow característico.
🎵 9. “In Floripa” – Andressa Hayalla
A cantora aposta em um projeto visual e musical inspirado no litoral catarinense, misturando pop, MPB e elementos eletrônicos.
🎵 10. “Son of Spergy” – Daniel Caesar
O artista canadense entrega um trabalho sofisticado, com R&B elegante, influências de soul e arranjos minimalistas.
A semana promete uma verdadeira maratona sonora — com lançamentos que vão da emoção de Marília Mendonça à ousadia de Xamã, passando pelo romantismo pop e pela força da música brasileira contemporânea.
Fonte: Metrópoles
