08/10/2025
Marina Ruy Barbosa celebra lançamento de 1º episódio de “Tremembé”

Marina Ruy Barbosa participou do lançamento do primeiro episódio de “Tremembé” no Festival do Rio, nesta quarta-feira (8/10). A atriz, que interpreta Suzane von Richthofen na série sobre o “presídio dos famosos”, celebrou a chance de participar da obra, que estreia em 31 de outubro, na plataforma de streaming Prime Video.

Em seu discurso durante a première, a agora ex-ruiva, já que ela voltou a usar seu tom de cabelo natural, celebrou a produção. Ela deu destaque especial para os números de profissionais envolvidos: “Nós que estamos aqui somos apenas uma parte pequena de uma grande engrenagem. Foram 1700 pessoas trabalhando nesse projeto”.

Veja as fotos

Manuela Scarpa/BrazilNews
A atriz surgiu com os fios ruivos durante o evento, nesta quarta-feira (8/10).Manuela Scarpa/BrazilNews
Manuela Scarpa/BrazilNews
A atriz surgiu com os fios ruivos durante o evento, nesta quarta-feira (8/10).Manuela Scarpa/BrazilNews
Reprodução
Marina Ruy Barbosa loira e ruivaReprodução
Divulgação
Marina Ruy Barbosa volta a ser ruivaDivulgação
Portal LeoDias
Legalmente loira: Marina Ruy Barbosa revela cuidados com o cabelo após mudança radicalPortal LeoDias

“Aqui será apenas o 1º episódio, mas no dia do lançamento os cinco já estarão disponíveis. E não só no Brasil como no mundo. Mais uma vez, nós mostramos que o nosso audiovisual, a nossa cultura, a nossa diferença. A gente sabe fazer e nós temos muito para mostrar para todo o mundo. Isso é uma conquista de todos”, celebrou Marina.

Na abertura do Festival do Rio 2025, na quinta-feira (2/10), Marina Ruy Barbosa falou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre as expectativas para “Tremembé”. A artista não escondeu a expectativa para a estreia da trama: “Eu estou muito ansiosa. Muita ansiedade para que as pessoas possam ver esse trabalho. A gente fez com muito carinho e eu acho que está muito bacana”.

Marina, que mudou o visual nos últimos meses, também fez mudanças para a série. Nas imagens de divulgação de “Tremembé” é possível vê-la com mudanças no dente, por exemplo. No entanto, ela prefere manter o mistério: “Como é inspirada em uma pessoa real, eu precisava também me sentir o mais próximo fisicamente dela. Então, trabalhamos com o processo de caracterização para me ajudar nesse sentido. Mas eu não gosto muito de falar exatamente o que, porque eu acho que o mais legal vai ser vocês verem e sentirem uma estranheza e tentarem entender o que foi feito, sabe?”

“Tremembé”, baseada no livro homônimo de Ullisses Campbell, promete revelar bastidores de alguns dos crimes mais chocantes do país. A produção, que estreia em 31 de outubro, no Prime Video, leva nomes que marcaram a crônica policial brasileira para a ficção por meio do “true crime” (crimes reais), gênero conhecido por explorar casos criminais.

