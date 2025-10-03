Marina Ruy Barbosa comenta caracterização para “Tremembé”: “Vão sentir uma estranheza”

A atriz Marina Ruy Barbosa foi uma das convidadas da abertura do Festival do Rio 2025, nesta quinta-feira (2/10). Na chegada ao evento de cinema, a musa falou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre as expectativas para “Tremembé”. Ela interpreta Suzane von Richthofen na série sobre o “presídio dos famosos”.

A artista, de 30 anos, não escondeu a expectativa para a estreia da trama, que chega ao Prime Video em 31 de outubro: “Eu estou muito ansiosa. Muita ansiedade para que as pessoas possam ver esse trabalho. A gente fez com muito carinho e eu acho que está muito bacana”.

A atriz participou da abertura do Festival do Rio 2025, nesta quinta-feira (2/10). Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série "Tremembé" Marina Ruy Barbosa caracterizada como Suzane von Richthofen

Marina, que ficou loira recentemente para uma ação publicitária, também fez mudanças no visual para a série. Nas imagens de divulgação de “Tremembé” é possível vê-la com mudanças no dente, por exemplo. No entanto, ela prefere manter o mistério: “Fizemos uma caracterização super especial”, iniciou.

“Como é inspirada em uma pessoa real, eu precisava também me sentir o mais próximo fisicamente dela. Então, trabalhamos com o processo de caracterização para me ajudar nesse sentido. Mas eu não gosto muito de falar exatamente o que, porque eu acho que o mais legal vai ser vocês verem e sentirem uma estranheza e tentarem entender o que foi feito, sabe?”

Apesar do caráter dramático da produção, Marina negou qualquer tipo de consequência psicológica: “Na verdade, eu acho que é o tipo de projeto que eu estou procurando. No sentido de eu querer mostrar a versatilidade com o meu trabalho. E eu não sou só atriz, eu também estou ali como produtora associada. É uma virada, um momento importante da minha carreira”.

“Tremembé”, baseada no livro homônimo de Ullisses Campbell, promete revelar bastidores de alguns dos crimes mais chocantes do país. A produção, que estreia em 31 de outubro, no Prime Video, leva nomes que marcaram a crônica policial brasileira para a ficção por meio do “true crime” (crimes reais), gênero conhecido por explorar casos criminais.