Marina Ruy Barbosa comenta caracterização para “Tremembé”: “Vão sentir uma estranheza”

03/10/2025
A atriz Marina Ruy Barbosa foi uma das convidadas da abertura do Festival do Rio 2025, nesta quinta-feira (2/10). Na chegada ao evento de cinema, a musa falou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre as expectativas para “Tremembé”. Ela interpreta Suzane von Richthofen na série sobre o “presídio dos famosos”.

A artista, de 30 anos, não escondeu a expectativa para a estreia da trama, que chega ao Prime Video em 31 de outubro: “Eu estou muito ansiosa. Muita ansiedade para que as pessoas possam ver esse trabalho. A gente fez com muito carinho e eu acho que está muito bacana”.

Veja as fotos

Portal LeoDias
A atriz participou da abertura do Festival do Rio 2025, nesta quinta-feira (2/10).Portal LeoDias
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série “Tremembé”Divulgação/Prime Video
Reprodução Prime Video
Marina Ruy Barbosa caracterizada como Suzane von RichthofenReprodução Prime Video
Portal LeoDias
A atriz participou da abertura do Festival do Rio 2025, nesta quinta-feira (2/10).Portal LeoDias

Marina, que ficou loira recentemente para uma ação publicitária, também fez mudanças no visual para a série. Nas imagens de divulgação de “Tremembé” é possível vê-la com mudanças no dente, por exemplo. No entanto, ela prefere manter o mistério: “Fizemos uma caracterização super especial”, iniciou.

“Como é inspirada em uma pessoa real, eu precisava também me sentir o mais próximo fisicamente dela. Então, trabalhamos com o processo de caracterização para me ajudar nesse sentido. Mas eu não gosto muito de falar exatamente o que, porque eu acho que o mais legal vai ser vocês verem e sentirem uma estranheza e tentarem entender o que foi feito, sabe?”

Apesar do caráter dramático da produção, Marina negou qualquer tipo de consequência psicológica: “Na verdade, eu acho que é o tipo de projeto que eu estou procurando. No sentido de eu querer mostrar a versatilidade com o meu trabalho. E eu não sou só atriz, eu também estou ali como produtora associada. É uma virada, um momento importante da minha carreira”.

“Tremembé”, baseada no livro homônimo de Ullisses Campbell, promete revelar bastidores de alguns dos crimes mais chocantes do país. A produção, que estreia em 31 de outubro, no Prime Video, leva nomes que marcaram a crônica policial brasileira para a ficção por meio do “true crime” (crimes reais), gênero conhecido por explorar casos criminais.

