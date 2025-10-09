Marina Ruy Barbosa detalha caracterização para viver Suzane em “Tremembé”: “Tem umas estranhezas”

A pré-estreia da minissérie “Tremembé” na 27ª edição do Festival do Rio, no Cine Odeon, Centro do Rio de Janeiro, reuniu vários artistas na última quarta-feira (8/10), entre elas uma das estrelas, Marina Ruy Barbosa, que deu vida a Suzane von Richthofen. Para Monique Arruda, do portal LeoDias, ela detalhou a caracterização para ficar o mais semelhante possível com a condenada por matar os pais.

“Foi um processo que a Britney, caracterizadora, acreditou muito, confiou. Eu fui provando algumas coisas, ela outras e tal, e tem ali uma coisa nos olhos, na boca, tem umas estranhezas que vocês estão acostumados a me ver de Marina, vão sentir que tem alguma coisa diferente”, entregou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Marina Ruy Barbosa em entrevista ao portal LeoDias Reprodução portal LeoDias/ montagem Marina Ruy Barbosa Portal LeoDias A série chega ao Prime Video em 31 de outubro. Manuela Scarpa/BrazilNews Marina Ruy Barbosa em “Tremembé” Divulgação/Prime Video Voltar

Próximo

Sobre o lançamento da produção da Amazon, a atriz não escondeu a tensão: “Quase um ano depois da gente gravar, de encerrar as gravações, friozinho na barriga, eu já assisti aos 5 episódios prontos, mas hoje, com o público já, com o pessoal do audiovisual, já começa a dar um friozinho na barriga maior. Confesso que to um pouquinho nervosa [risos]”. A minissérie estreará em 31 de outubro.