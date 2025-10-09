Marina Ruy Barbosa revela beijo homossexual em Tremembé: “Rolou, assistam na série”

Marina Ruy Barbosa esteve presente na pré-estreia da minissérie “Tremembé” na 27ª edição do Festival do Rio, no Cine Odeon, Centro do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (8/10). A intérprete de Suzane von Richthofen revelou para Monique Arruda, do portal LeoDias, que aconteceu um beijo entre sua personagem e a de Sandrão, interpretada por Letícia Rodrigues.

A atriz explicou o triângulo amoroso vivido entre Sandrão e Elize Matsunaga (Carol Garcia): “A gente se baseou muito no roteiro, que é baseado nos livros do Ullisses Campbell, que é jornalista e que fez esses livros sobre essas pessoas que foram julgadas e condenadas.”

Marina Ruy Barbosa em entrevista ao portal LeoDias Marina Ruy Barbosa Marina Ruy Barbosa em "Tremembé" Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série "Tremembé"

“E a série fala muito além do crime, é muito mais sobre a relação interpessoal desses condenados e como eles fazem, estrategicamente ou não, para subir, para ter uma posição mais privilegiada dentro daquele lugar. E, no caso da Suzane, o que vem de informação é que a personagem se envolveu com o Sandrão por uma questão de hierarquia dentro da prisão”, continuou.

Além disso, durante a entrevista, a artista comentou sobre a demonstração de afeto entre duas mulheres: “A Sandrão era a chefe e ela precisava ser protegida de alguma forma e ter alguns benefícios que ela só conseguiria sendo a ‘primeira-dama’. Rolou [beijo homossexual]. Assistam na série”, finalizou a protagonista. “Tremembé” estreia no Prime Video no dia 31 de outubro.