Marina Silva vai receber título de Cidadã Baiana após aprovação de deputados

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, vai receber o Título de Cidadã Baiana. A homenagem foi aprovada nesta terça-feira (21) pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), após votação do Projeto de Resolução nº 3.303/2025, de autoria do deputado estadual Marcelino Galo (PT).

A proposta foi aprovada por maioria, apesar de uma tentativa inicial de obstrução por parte do deputado Samuel Jr. (Republicanos), que chegou a solicitar verificação de quórum. Após diálogo com líderes do governo, o parlamentar recuou, permitindo a continuidade da sessão. Votaram contra o projeto os deputados Samuel Jr., Robinho e Sandro Régis, ambos do União Brasil.

Em sua justificativa, o autor do projeto destacou a trajetória de vida e o legado político de Marina, que nasceu no Acre, teve uma infância marcada por dificuldades e foi alfabetizada aos 16 anos. Mais tarde, formou-se em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e iniciou sua militância no movimento dos seringueiros, ao lado de Chico Mendes, lutando pela preservação da Amazônia e pelos direitos dos trabalhadores.

O texto aprovado pela Alba também ressalta a longa trajetória de Marina Silva na vida pública. Ela já foi vereadora de Rio Branco, deputada estadual, senadora por dois mandatos e ministra em diferentes governos, sempre com forte atuação nas causas ambientais, de direitos humanos e de transparência.

Para o deputado Marcelino Galo, a homenagem é um reconhecimento à história de vida e à contribuição da ministra para o país.

“É o reconhecimento de uma vida dedicada ao serviço público, à preservação ambiental, à justiça social e à construção de um Brasil mais sustentável e igualitário, valores que dialogam com a história e o espírito do povo baiano”, afirmou o parlamentar.