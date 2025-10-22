22/10/2025
Universo POP
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena
“Padre do Pecado”: entenda a cronologia do escândalo
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta quarta-feira
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”

Marina Silva vai receber título de Cidadã Baiana após aprovação de deputados

Para o deputado Marcelino Galo, a homenagem é um reconhecimento à história de vida e à contribuição da ministra para o país

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, vai receber o Título de Cidadã Baiana. A homenagem foi aprovada nesta terça-feira (21) pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), após votação do Projeto de Resolução nº 3.303/2025, de autoria do deputado estadual Marcelino Galo (PT).

Marina Silva. Foto: Reprodução

A proposta foi aprovada por maioria, apesar de uma tentativa inicial de obstrução por parte do deputado Samuel Jr. (Republicanos), que chegou a solicitar verificação de quórum. Após diálogo com líderes do governo, o parlamentar recuou, permitindo a continuidade da sessão. Votaram contra o projeto os deputados Samuel Jr., Robinho e Sandro Régis, ambos do União Brasil.

Em sua justificativa, o autor do projeto destacou a trajetória de vida e o legado político de Marina, que nasceu no Acre, teve uma infância marcada por dificuldades e foi alfabetizada aos 16 anos. Mais tarde, formou-se em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e iniciou sua militância no movimento dos seringueiros, ao lado de Chico Mendes, lutando pela preservação da Amazônia e pelos direitos dos trabalhadores.

O texto aprovado pela Alba também ressalta a longa trajetória de Marina Silva na vida pública. Ela já foi vereadora de Rio Branco, deputada estadual, senadora por dois mandatos e ministra em diferentes governos, sempre com forte atuação nas causas ambientais, de direitos humanos e de transparência.

Para o deputado Marcelino Galo, a homenagem é um reconhecimento à história de vida e à contribuição da ministra para o país.

“É o reconhecimento de uma vida dedicada ao serviço público, à preservação ambiental, à justiça social e à construção de um Brasil mais sustentável e igualitário, valores que dialogam com a história e o espírito do povo baiano”, afirmou o parlamentar.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost