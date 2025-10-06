Marmita saudável: 6 lugares no DF para comprar e não sair da dieta

Comer bem e de forma equilibrada, sem ter que cozinhar todos os dias, é uma das grandes demandas de quem busca saúde e praticidade no cotidiano. Para quem segue uma dieta específica ou apenas quer manter uma alimentação mais leve, as marmitas congeladas com perfil saudável têm se tornado uma alternativa cada vez mais comum — e desejada.

No Distrito Federal, empresas especializadas oferecem refeições congeladas com cardápios que atendem desde dietas prescritas por nutricionistas até opções vegetarianas, sem glúten ou sem lactose. O Metrópoles selecionou seis marcas que atuam na região e oferecem soluções variadas, com entrega em casa, pacotes semanais e combos temáticos. Confira:

Ane Fit Food

Criada em 2020, a marca surgiu durante a pandemia com o propósito de tornar a alimentação saudável mais acessível e personalizada. A Ane Fit Food trabalha com marmitas congeladas preparadas a partir de planos alimentares enviados por nutricionistas ou de acordo com as preferências alimentares do cliente.

Além dos pratos personalizados, a empresa oferece um combo fixo com 10 marmitas de 320g a 350g por R$ 249,90. Entre as opções, estão moqueca de tilápia, bife de panela, ragu suíno e frango ao molho artesanal com salada de grão-de-bico. A produção leva de dois a cinco dias úteis. Os pagamentos são feitos no ato do pedido e são aceitos pix, dinheiro, cartão de crédito, vale-alimentação e refeição.

Ane Fit Food

Chefe DF

Com sede na Asa Sul, a ChefeDF trabalha com marmitas funcionais voltadas para diferentes perfis: desde quem busca perder peso até quem precisa de mais energia para o treino. Todas as refeições são congeladas, sem uso de óleo e com ingredientes balanceados.

A marca oferece combos temáticos, como o Combo Emagrecimento, o Combo Dia a Dia e o Combo Esportivo. As marmitas variam de R$ 18 a R$ 30, e há possibilidade de personalizar os kits. As entregas são feitas às terças e quintas, das 16h às 23h, com frete gratuito para compras acima de R$ 179. Os pedidos podem ser feitos pelo site ou pelo WhatsApp (61) 99905-0289.

Chef DF

Bálsamo Congelados

A Bálsamo Congelados atua com foco em alimentação natural e restritiva. Nenhum dos pratos leva glúten, corantes ou conservantes, e muitos também são livres de lactose. O cardápio inclui refeições completas com frango, peixe, carne ou opção vegetariana, além de sopas e porções avulsas.

Os preços das refeições variam entre R$ 32,80 e R$ 39,20. As sopas custam R$ 16,80, e porções individuais partem de R$ 9,80. A empresa não personaliza as marmitas, mas oferece kits prontos e entrega em todo o DF. Pedidos acima de R$ 350 têm entrega gratuita; abaixo disso, a taxa varia conforme a região. Mais informações estão no site da Bálsamo Congelado.

Bálsamo Congelados

Mesa Green

Localizada no Guará, a Mesa Green oferece marmitas saudáveis congeladas com opções fit, low carb, veganas e convencionais. O cardápio também inclui caldos, lanches doces e salgados, com foco em ingredientes integrais e produtos zero lactose.

Os combos mais procurados são o de 10 marmitas de 250g por R$ 189,90 e o de 350g por R$ 229,90. A loja física fica na QE 40, rua 07, lote 13, loja 1, Edifício Marta, em frente ao Parque Denner. Entregas são realizadas em todo o Distrito Federal. Contato pelo WhatsApp: (61) 98135-3125.

Mesa Green

Marmitas Fit da Jana

Com foco em refeições saudáveis e funcionais, a Marmitas Fit da Jana oferece um cardápio sem glúten, sem lactose e sem uso de produtos industrializados. As preparações levam azeite extravirgem no lugar de óleo de cozinha e incluem ingredientes como legumes, carnes magras e carboidratos complexos.

Além das marmitas individuais — que custam a partir de R$ 29,90 para frango e R$ 32,90 para carne —, a empresa oferece pacotes semanais, quinzenais e mensais. Os pacotes especiais de primavera/verão variam entre R$ 176,90 e R$ 365,90, e incluem pratos como escondidinho de patinho com abóbora, picadinho de frango e lasanha de berinjela. Para mais informações e realizar pedidos acesse o site.

Marmitas Fit da Jana

Nutri e Leve

Com produção diária e cardápio elaborado por nutricionista, a Nutri e Leve oferece marmitas congeladas, salgados e bolos com equilíbrio entre carboidratos, proteínas e legumes. Há ainda versões low carb. A empresa atende todo o DF com entregas, e também permite retirada em Vicente Pires.

As opções e atualizações de cardápio podem ser conferidas no site.

Nutri e Leve