Maroon 5 fará show grátis e exclusivo em São Paulo ainda em 2025; saiba tudo

Já imaginou ver um show exclusivo e intimista do Maroon 5 de graça? O seu desejo pode se tornar realidade ainda este ano. Foi anunciada nesta segunda (13/10) a primeira edição do Bud Live no Brasil, em que três mil fãs sortudos verão a apresentação da banda em São Paulo, no dia 5 de dezembro, sem pagar nada.

A Budweiser, marca responsável pela iniciativa, ainda revelará mais detalhes do show e como funcionará a seleção dos fãs para viver a experiência. Não haverá venda de ingressos.

A última passagem do Maroon 5 no Brasil foi em 2023, como headliners do The Town, em São Paulo. Neste ano, eles lançaram o álbum “Love Is Like”.