Marquezine e João Guilherme surgem juntos após rumor de reconciliação

Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos no último sábado (18/10) em um jantar em São Paulo. O ex-casal surgiu em fotos após rumores de uma possível reconciliação.

Eles apareceram em fotos ao lado do DJ Kaique, da influenciadora Yá Burihan e do chef Cadu Evangelisti.

Leia também

“Eles, incluindo a Chihiro [mascote de estimação de Bruna], sempre nos trazem sorte e boas energias. Foto atualizada e enriquecida com sucesso. Obrigado, queridos, pelo prestígio de sempre”, escreveu Evangelisti ao publicar o registro do encontro.

De acordo com fontes da coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, Bruna e João ainda não “rotulam” a relação e querem fugir de qualquer holofote voltado para a intimidade deles. No entanto, a atriz tem dado uma nova chance para o filho de Leonardo.

Confira o encontro!

João Guilherme, Bruna Marquezine e amigos