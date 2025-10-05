05/10/2025
Marquezine e Sabrina lideram presença brasileira na BoF

Bruna Marquezine e Sabrina Sato lideraram a ala nacional no tapete vermelho da BoF, evento do The Business of Fashion que elege os nomes que estão moldando a indústria da moda global. Kátia Barros, fundadora da FARM Rio, e o estilista Pedro Andrade reforçaram a força criativa do país no evento. Os brasileiros se encontraram com estrelas globais, como Kim Kardashian, Demi Lovato e Charli XCX em uma noite de looks impactantes, networking e celebração dos nomes que movem a indústria da moda.

Realizado durante a Paris Fashion Week na noite deste sábado (4/10) para a madrugada deste domingo (5/10), o BoF 500 Gala é o encontro anual que celebra as pessoas mais influentes da moda, reunidas na lista BoF 500. O índice mapeia, ano a ano, quem está moldando a indústria.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@brunamarquezine
Bruna Marquezine na BoF 2025Reprodução: Instagram/@brunamarquezine
Reprodução: Instagram/@sabrinasato
Sabrina Sato na BoF 2025Reprodução: Instagram/@sabrinasato
Reprodução: Instagram/@_katia_barros
Kátia Barros, cofundadora da FARM Rio, na BoF 2025Reprodução: Instagram/@_katia_barros
Reprodução: Instagram/@pedro_and
Pedro Andrade, estilista brasileiro, na BoF 2025Reprodução: Instagram/@pedro_and
Reprodução: X/@accesskardash
Kim Kardashian na BoF 2025Reprodução: X/@accesskardash
Reprodução: X/@portallovato
Demi Lovato na BoF 2025Reprodução: X/@portallovato
Reprodução: X/@updatecharts
Charli XCX na BoF 2025Reprodução: X/@updatecharts

O evento, tradicionalmente sediado em Paris, Londres, e já realizado no Shangri-La Hotel em anos recentes, funciona como uma “noite das conexões”: jantar, discursos e um tapete vermelho que mistura alta moda e cultura pop.

Para além do tapete, a comunidade BoF 500 tem brasileiros de diferentes frentes. Em 2025, Kátia Barros, cofundadora da FARM Rio, aparece no rol de perfis da BoF, reconhecida pela expansão global da marca e seu “otimismo tropical” que virou exportação de estilo. Pedro Andrade também integra a rede, após a estreia no calendário oficial masculino de Paris, em 2025. A presença desses nomes reforça que o país ocupa espaços tanto criativos quanto de negócios na cena internacional.

Em anos anteriores, rostos brasileiros já passaram pelo gala. A própria BoF registrou Marina Ruy Barbosa entre os convidados de 2024, sinalizando como artistas e figuras pop do Brasil vêm participando da conversa global conduzida pelo evento.

