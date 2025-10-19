Marrocos bate Argentina, conquista Mundial Sub-20 e faz história

Na noite deste domingo (19/10), Marrocos e Argentina se enfrentaram pela grande final do Mundial Sub-20. No Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, no Chile, a seleção marroquina derrotou os argentinos por 2 x 0 e soltaram o grito de campeão. Yassir Zabiri marcou os dois gols da vitória. Esta é a principal conquista de Marrocos na história do futebol.
منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة يُتوج بطلاً للعالم بعد فوزه على الأرجنتين!
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 0–2
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐄 We are the 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐔-𝟐𝟎 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! #DimaMaghrib pic.twitter.com/jTOYHdrHo2
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 20, 2025
Os dois gols de Marrocos foram marcados por Yassir Zabiri, ambos no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Zabiri cobrou falta e marcou um golaço para os africanos.
GOL DO MARROCOS
Argentina 0x1 Marrocos
Yassir Zabiri – GOLAÇO
Copa do Mundo Sub-20 – Final
Nacional Julio Martínez Prádanos
@CazeTVOficial | @Sportv pic.twitter.com/bXfayoWmT2
— Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 19, 2025
O segundo gol foi anotado aos 29 minutos. Após contra-ataque de Marrocos, Zabiri recebeu cruzamento vindo da direita e mandou para as redes, deixando boa vantagem no placar.
•Minuto 12: Argentina 0-1 Marruecos.
•Minuto 29: Argentina 0-2 Marruecos.
¡LOS MARROQUÍES QUIEREN EL TÍTULO! pic.twitter.com/JI66gbbMmW
— El HINCHA (@El_Hincha12) October 20, 2025
Marrocos passou em primeiro lugar na fase inicial. No Grupo C, a seleção marroquina ficou com seis pontos, deixando para trás México, Espanha e Brasil. Depois, eles passaram por Coreia do Sul, Estados Unidos e França até chegar a grande decisão.