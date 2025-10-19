19/10/2025
Marrocos bate Argentina, conquista Mundial Sub-20 e faz história

Na noite deste domingo (19/10), Marrocos e Argentina se enfrentaram pela grande final do Mundial Sub-20. No Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, no Chile, a seleção marroquina derrotou os argentinos por 2 x 0 e soltaram o grito de campeão. Yassir Zabiri marcou os dois gols da vitória. Esta é a principal conquista de Marrocos na história do futebol.

منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة يُتوج بطلاً للعالم بعد فوزه على الأرجنتين! 🤩

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 ⏱ 🇦🇷 0–2 🇲🇦
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐄 🌍 We are the 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐔-𝟐𝟎 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 🏆⚡#DimaMaghrib pic.twitter.com/jTOYHdrHo2

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 20, 2025

Os dois gols de Marrocos foram marcados por Yassir Zabiri, ambos no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Zabiri cobrou falta e marcou um golaço para os africanos.

 

GOL DO MARROCOS

🇦🇷 Argentina 0x1 Marrocos 🇲🇦

⚽ Yassir Zabiri – GOLAÇO

🏆 Copa do Mundo Sub-20 – Final
🏟 Nacional Julio Martínez Prádanos
📺 @CazeTVOficial | @Sportv pic.twitter.com/bXfayoWmT2

— Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 19, 2025

O segundo gol foi anotado aos 29 minutos. Após contra-ataque de Marrocos, Zabiri recebeu cruzamento vindo da direita e mandou para as redes, deixando boa vantagem no placar.

 

•Minuto 12: Argentina 0-1 Marruecos.
•Minuto 29: Argentina 0-2 Marruecos.

¡LOS MARROQUÍES QUIEREN EL TÍTULO! 🏆🇲🇦pic.twitter.com/JI66gbbMmW

🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) October 20, 2025

Marrocos passou em primeiro lugar na fase inicial. No Grupo C, a seleção marroquina ficou com seis pontos, deixando para trás México, Espanha e Brasil. Depois, eles passaram por Coreia do Sul, Estados Unidos e França até chegar a grande decisão.

