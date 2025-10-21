Martelo batido! Após rumores, Globo esclarece futuro de Caco Barcellos na emissora

Caco Barcellos foi alvo de rumores de que teria pedido demissão da Globo. Um dos maiores jornalistas do país e veterano da emissora, ele já trabalhou no “Globo Repórter”, “Fantástico”, “Jornal Nacional” e no “Profissão Repórter”, onde está atualmente. Porém, a emissora esclareceu o assunto.

Em um comunicado oficial divulgado pelo portal Terra, a Globo negou a saída de Caco Barcellos: “Não procede. Caco está na Globo, à frente do ‘Profissão Repórter’. Inclusive, o episódio que vai ao ar na semana que vem nem foi gravado ainda, será, naturalmente”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Futuro de Caco Barcellos na Globo é esclarecido após rumores de saída Reprodução: Globo Futuro de Caco Barcellos na Globo é esclarecido após rumores de saída Reprodução: Globo Portal LeoDias Reprodução Globo/Ramón Vasconcelos Voltar

Próximo

O jornalista está à frente do “Profissão Repórter” desde 2006, atração jornalística que se consolidou pela narrativa humanizada e pela investigação aprofundada de temas sociais.

Reformulação

Barcellos segue à frente do “Profissão Repórter”, mas o programa passará por mudanças no próximo ano. Iniciado como um quadro do “Fantástico”, em 1995, então chamado “Globo Repórter”, o jornalístico criado por Caco Barcellos se tornou parte da grade fixa anual da Globo em 2008, sempre adaptável às necessidades da emissora para montar o quebra-cabeça de sua programação.

Ou seja, em 2026, ele terá uma temporada mais curta e voltará a integrar o “Fantástico”, dando espaço para a agenda apertada do próximo ano: além dos tradicionais reality shows exibidos entre janeiro e outubro, após a novela das nove.