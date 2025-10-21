Martelo batido! Após rumores, Globo esclarece futuro de Caco Barcellos na emissora

21/10/2025
Caco Barcellos foi alvo de rumores de que teria pedido demissão da Globo. Um dos maiores jornalistas do país e veterano da emissora, ele já trabalhou no “Globo Repórter”, “Fantástico”, “Jornal Nacional” e no “Profissão Repórter”, onde está atualmente. Porém, a emissora esclareceu o assunto.

Em um comunicado oficial divulgado pelo portal Terra, a Globo negou a saída de Caco Barcellos: “Não procede. Caco está na Globo, à frente do ‘Profissão Repórter’. Inclusive, o episódio que vai ao ar na semana que vem nem foi gravado ainda, será, naturalmente”.

Reprodução: Globo
Futuro de Caco Barcellos na Globo é esclarecido após rumores de saídaReprodução: Globo
O jornalista está à frente do “Profissão Repórter” desde 2006, atração jornalística que se consolidou pela narrativa humanizada e pela investigação aprofundada de temas sociais.

Reformulação

Barcellos segue à frente do “Profissão Repórter”, mas o programa passará por mudanças no próximo ano. Iniciado como um quadro do “Fantástico”, em 1995, então chamado “Globo Repórter”, o jornalístico criado por Caco Barcellos se tornou parte da grade fixa anual da Globo em 2008, sempre adaptável às necessidades da emissora para montar o quebra-cabeça de sua programação.

Ou seja, em 2026, ele terá uma temporada mais curta e voltará a integrar o “Fantástico”, dando espaço para a agenda apertada do próximo ano: além dos tradicionais reality shows exibidos entre janeiro e outubro, após a novela das nove.

