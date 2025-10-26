martinho-da-vila:-a-majestade-do-samba-chega-ao-festival-estilo-brasil

O público de Brasília se prepara para receber uma lenda viva da MPB: Martinho da Vila. O sambista, que é considerado um dos maiores compositores brasileiros, se apresentará no Festival Estilo Brasil em 31 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções. O show promete ser uma celebração festiva, com o autêntico samba de raiz que Martinho ajudou a consolidar, reunindo sucessos que definiram gerações e continuam a influenciar a música nacional.

Martinho da Vila, cuja carreira decolou após os festivais da TV Record nos anos 1960, é conhecido por ser um artista eclético, explorando ritmos como ciranda, frevo, toada, calango e sembas africanos. No repertório do festival, os fãs podem esperar por hinos como “Canta Canta, Minha Gente”, “Casa de Bamba”, e o clássico romântico “Ex-Amor”. Outro destaque garantido é “Disritmia”, uma canção que, apesar de seu lirismo, enfrentou problemas com a censura durante a ditadura militar por conter um verso sobre o personagem chegando “de porre”.

Além de ser o principal compositor de sambas-enredo de sua escola do coração, a Unidos de Vila Isabel, Martinho da Vila é um nome fundamental na história do pagode.

O sambista testemunhou e participou ativamente do surgimento do pagode na década de 1970, descrevendo-o como um “filho ilustre do samba”. Ele relembra a importância dos grandes quintais da Zona Norte do Rio de Janeiro como “berços culturais” onde essas rodas de batuque, regadas a cerveja, revelaram grandes nomes como Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz.

Aos 86 anos (em 2024), Martinho da Vila mantém uma atividade impressionante, superando declarações anteriores de que não faria mais discos. O artista, que já foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural e diversos Grammys Latinos, oferece uma experiência de comunhão e alegria genuína. Sua apresentação no Festival Estilo Brasil em outubro é um convite irrecusável para celebrar o rico legado do samba brasileiro, que ele continua a expandir “devagarinho”, mas com enorme vitalidade.

Compre seu ingresso

Programação:

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital