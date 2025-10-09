09/10/2025
Martinho da Vila: artista saiu do Exército para o estrelato

A trajetória de Martinho da Vila, um dos artistas mais respeitados e ecléticos do Brasil, é marcada por reviravoltas curiosas que o levaram do serviço militar à música profissional. Antes de se dedicar integralmente à arte, Martinho, que sobe ao palco do Festival Estilo Brasil em 31 de outubro, serviu ao Exército por 13 anos, alcançando a patente de sargento.

A virada para o estrelato ocorreu em 1968, quando a canção “Casa de Bamba” explodiu na 4ª edição do Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, tornando-se um dos maiores clássicos. E o sucesso veio para um artista que, inicialmente, nem pretendia ser cantor.

Martinho conta que, ao ser chamado por uma gravadora, o desejo era apenas que as composições fossem gravadas por artistas reconhecidos.

No entanto, a gravadora o surpreendeu com um contrato para cantar, argumentando que ele tinha um “timbre diferente”.

Ele aceitou gravar um disco para profissionalizar as composições, lançando o primeiro álbum em 1969.

Após aparecer na televisão e com a carreira deslanchando, Martinho da Vila tirou uma licença não remunerada de dois anos do serviço público, planejando voltar, mas nunca mais retornou ao Exército, dedicando-se exclusivamente à música a partir de 1970.

Apesar de ter uma longa trajetória com mais de 50 discos, três Grammys Latinos e ser reconhecido como um militante da representatividade negra, Martinho da Vila mantém uma filosofia descontraída sobre a longevidade na arte. Segundo ele, “Quem vai devagarinho, chega superbem e descansado”.

Martinho da Vila, o bamba que revolucionou a música brasileira, levará toda essa alegria e a vasta coletânea de sucessos, como “Disritmia” e “Canta Canta, Minha Gente”, ao Festival Estilo Brasil no dia 31 de outubro, em uma celebração que resgata o melhor do samba de raiz.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

