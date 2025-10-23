Martinho da Vila: Como o bamba salvou o partido-alto da extinção

Mais do que cantar o samba, Martinho da Vila o preserva. O cantor, compositor e escritor, além de atração do Festival Estilo Brasil no dia 31 de outubro, é reconhecido como o grande responsável por salvar e popularizar um dos pilares do samba: o partido-alto.

O gênero, que nasceu das rodas de improviso nas comunidades cariocas, combina um refrão coletivo com versos improvisados pelos solistas. Apesar de existir desde os anos 1930, o partido-alto permaneceu por décadas restrito aos terreiros e quintais suburbanos, ameaçado de desaparecer.

Foi aí que Martinho entrou em cena. Ao incorporar o estilo em seu repertório, deu ao partido-alto espaço nas rádios, nos discos e nos grandes palcos do país. O gesto não apenas manteve viva uma tradição — como abriu caminho para uma nova geração de sambistas. “Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Sombrinha e tantos outros surgiram nessa energia que o partido-alto renasceu”, observa o artista.

Autodidata, Martinho sempre soube unir erudição e espontaneidade. Ele se define como “paulista no nascimento da música, mas criado no subúrbio carioca desde menino”. Da poesia popular à filosofia africana, o cantor construiu uma ponte entre as origens do samba e seu futuro.

Com mais de 50 álbuns lançados, títulos como Comendador da República e membro da Academia Carioca de Letras, Martinho segue ativo como símbolo de continuidade e renovação. Seu recente projeto “Negra Ópera” aprofunda a presença da cultura negra na música erudita, reafirmando sua vocação de unir mundos sem perder a leveza.

Em Brasília, o artista promete seu show é um ato de memória e celebração. No Festival Estilo Brasil, Martinho revisita as raízes que ajudou a preservar, provando que o samba, em suas mãos, continua pulsando com a força das ruas, da fé e do amor.

