07/10/2025
Martinho da Vila e a ligação inseparável entre a paixão musical e a literatura

Martinho da Vila, atração confirmada do Festival Estilo Brasil em 31 de outubro no Ulysses Centro de Convenções, não é apenas um mestre do samba; ele é também um autor prolífico.

O cantor e compositor carioca se consolidou ao longo das décadas como um artista multifacetado, com uma carreira que transcende o palco e se estende para o universo dos livros.

Com mais de 50 discos lançados e uma carreira iniciada nos festivais da TV Record nos anos 1960, Martinho da Vila também é reconhecido pela contribuição literária, sendo autor de 15 livros e membro da Academia Carioca de Letras.

Em 1999, ele fundou a própria editora, a ZFM, e publicou o primeiro romance, intitulado “Joana e Joanes – Um romance fluminense”. A obra literária reflete o profundo interesse pela cultura brasileira, pela história negra e pelos laços culturais da lusofonia.

Livros como “Os Lusófonos” (2006) destacam o entrecruzamento das culturas de língua portuguesa enquanto a obra “Ópera Negra” (1998) idealiza a apresentação, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, de uma ópera para traçar a história da população negra no Brasil.



O sambista também recorreu à escrita para registrar as memórias. Em 1992, lançou “Kizombas, andanças e festanças”, um livro de teor autobiográfico. Mais recentemente, em 2024, publicou “Martinho da vida”, uma autobiografia que abre histórias inéditas ao grande público.

A literatura de Martinho inclui ainda homenagens pessoais e incursões em diferentes gêneros. Em 2003, publicou “Memórias Póstumas de Teresa de Jesus”, um livro que narra a vida da mãe. Ele também escreveu o romance “Vermelho 17” (2007), focado nas experiências de um jovem de 17 anos, e a novela “A Serra do Rola-Moça” (2009), ainda inédita.

Martinho demonstrou a preocupação com a educação e a conscientização cívica ao lançar “Vamos brincar de política?” (1986), voltado para o público juvenil. Além disso, a ligação inseparável entre a paixão musical e a literatura se manifesta em títulos como “O Nascimento do Samba” (2009) e “Sambas & Enredos” (2014).

A dedicação à representatividade negra é um tema constante, presente na escrita e na música, reforçando a luta pela igualdade racial e pela valorização da identidade negra.

A profundidade e o ecletismo de Martinho da Vila, evidentes na carreira literária, prometem um espetáculo no Festival Estilo Brasil que vai além dos grandes hits como “Casa de Bamba” e “Disritmia”, oferecendo uma celebração completa da cultura brasileira em 31 de outubro.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

