Martinho da Vila e o legado que atravessa gerações

Se há um artista que personifica a alma do samba, esse é Martinho da Vila. Aos 87 anos, ele continua sendo o mesmo cronista das ruas e das pessoas simples, dono de uma obra que ultrapassa fronteiras. No dia 31 de outubro, o público de Brasília vai testemunhar essa força no palco do Festival Estilo Brasil, onde o sambista se apresenta como grande atração da última noite de outubro.

Desde o lançamento de seu primeiro álbum, em 1969, Martinho vem construindo um legado que mistura lirismo e crítica social, humor e sabedoria popular.

É um compositor que fala de amor sem pieguice, de política sem panfleto, e de fé sem fanatismo. Entre os marcos de sua carreira estão sucessos como Disritmia, Mulheres, Ex-Amor e Devagar, Devagarinho, músicas que atravessaram gerações e continuam ecoando em rodas de samba pelo país.

Ao longo das décadas, Martinho levou sua música para os quatro cantos do mundo — da França à África —, mostrando que o samba é uma linguagem universal. Foi reconhecido com prêmios da UNESCO e indicado ao Grammy Latino, sem jamais perder a simplicidade de quem ainda frequenta os ensaios da Vila Isabel com o mesmo sorriso de antigamente.

Suas composições transformam histórias coletivas em versos íntimos, e o público se reconhece nelas. O segredo, talvez, esteja na naturalidade: Martinho nunca fez do samba um espetáculo, mas uma extensão de sua vida.

No Festival Estilo Brasil, a expectativa é de uma apresentação que reforce exatamente isso: o samba como identidade, arte e resistência. Martinho sobe ao palco não apenas para cantar, mas para reafirmar o que sempre acreditou que o Brasil só se entende dançando.

Para garantir os ingressos para contemplar essa história viva e pulsante do samba, acesse o site da Bilheteria Digital.

Programação:

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital