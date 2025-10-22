Martinho da Vila leva a força da negritude e o samba ao Estilo Brasil

Martinho José Ferreira, o eterno Martinho da Vila, é uma instituição viva da cultura brasileira. Nascido em Duas Barras (RJ) e criado no subúrbio carioca, Martinho é uma das atrações do Festival Estilo Brasil, que acontece no Ulysses Centro de Convenções, no dia 31 de outubro.

Compositor eclético, Martinho é também um cronista do Brasil popular. Seu repertório transita por ritmos como samba de roda, ciranda, calango, frevo, capoeira e semba africano, sempre com um olhar voltado para a vida cotidiana, a alegria e a resistência negra. Em músicas como “Som Africano” (1973) e “Festa de Umbanda” (1974), o artista faz do samba um veículo espiritual e cultural, dialogando com as tradições afro-brasileiras e com os pontos de candomblé.

Seu engajamento ultrapassa o palco. Em 1983, Martinho produziu o show “Canto Livre de Angola”, gesto simbólico de solidariedade à independência africana. Já em 1988, o samba-enredo “Kizomba” virou símbolo nacional de orgulho e liberdade.

Autor de 15 livros e com mais de 50 discos lançados, Martinho também é membro da Academia Carioca de Letras, foi nomeado Comendador da República e recebeu a Ordem do Mérito Cultural. Dono de três Grammys Latinos e 12 indicações, o artista construiu uma obra que une tradição, intelectualidade e afeto.

No Festival Estilo Brasil, Martinho celebra essa trajetória — com um show que mistura poesia, consciência e festa. Uma homenagem viva à cultura negra e ao poder transformador da arte brasileira. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos Cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital