Martinho da Vila: o compasso sereno do samba chega a Brasília

Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila, é uma das maiores potências vivas da música brasileira. O sambista, que completou 87 anos recentemente, demonstra uma longevidade impressionante, preparando-se para turnês internacionais e lançamentos de novos projetos.

Compre seu ingresso

A dedicação de Martinho ao samba não foi uma escolha imediata. Nascido em Duas Barras, Rio de Janeiro, em 1938, e criado na Serra dos Pretos Forros, ele trilhou inicialmente caminhos profissionais diversos, sendo auxiliar de químico industrial e sargento burocrata no Exército.

O artista, que compunha para a Unidos de Vila Isabel desde 1965, sonhava em ter as canções gravadas, mas não em ser cantor.

O destino, no entanto, interveio quando uma gravadora o chamou. Martinho levou as composições em uma fita K7, mas a gravadora, encantada com o timbre vocal, ofereceu um contrato para que ele próprio cantasse.

A aceitação desse contrato resultou no lançamento do primeiro álbum em 1969, Martinho da Vila, que já trazia clássicos como “O Pequeno Burguês” e “Casa de Bamba”. A carreira deslanchou rapidamente após o sucesso no Festival da Record de 1968 com “Casa de Bamba”.

A filosofia de carreira, que valoriza a calma e a persistência, é resumida na própria fala: “Quem vai devagarinho, chega superbem e descansado”.

Essa abordagem paciente e consciente permitiu que Martinho se tornasse não apenas um sambista mundialmente reconhecido, mas também um pesquisador do folclore e militante da representatividade negra.

A capacidade de se renovar, lançando projetos como o recente “Negra Ópera”, garante que o bamba não apenas preserve a tradição, mas a mantenha viva e atualizada para as novas gerações, solidificando o legado na Música Popular Brasileira (MPB).

No Festival Estilo Brasil, em 31 de outubro, o público terá a oportunidade de vivenciar a alegria genuína e a profundidade lírica de um artista que revolucionou a indústria e a cultura nacional.

Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, o evento tem patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

