Martinho da Vila prova que o Rap é “parente do Samba” em novo disco

Martinho da Vila, figura fundamental do samba brasileiro, segue provando que a idade é apenas um detalhe. Aos 86 anos, o cantor e compositor lançou em 2024 o álbum “Violões e cavaquinhos”, um trabalho que celebra a tradição acústica do samba ao mesmo tempo em que abraça o futuro da música negra brasileira.

O disco, gravado no formato enxuto de violão, cavaquinho e percussão leve (tocada pelo próprio Martinho), apresenta quatro sambas inéditos e oito regravações do vasto repertório.

Martinho, que lança praticamente um álbum por ano há mais de 50 anos, utilizou o disco como uma oportunidade para revisitar clássicos, como faixas de “Canta, Canta Minha Gente” (1974), que completa 50 anos em 2024, incluindo “Disritmia”.

Um dos pontos altos do álbum é a ousada inclusão de artistas de novas gerações. Martinho, com ecletismo reconhecido, convidou o rapper L7nnon para participar, em um arranjo que funde o trap carioca com o samba de raiz. “O rap é parente do samba, é tudo música negra, tudo vem lá da África, dos tambores antigos.”

O álbum também traz a regravação de um dos maiores sucessos, “Mulheres” (composta por Toninho Geraes), de uma forma totalmente inusitada: Martinho optou por recitar a letra em vez de cantá-la, acompanhado apenas pelo cavaquinho, para evitar que a canção se tornasse “burocrática” e revigorar o sentido da composição.

Em uma homenagem emocionada, o mestre também aproveitou o álbum para reverenciar figuras que o antecederam, como Donga, Pixinguinha e João da Baiana, com quem teve a felicidade de conviver e representam o alvorecer do samba no Rio de Janeiro.

Martinho, que compôs e cantou sobre o dia a dia das periferias do Rio e celebrou a herança africana, traz em “Violões e cavaquinhos” a prova da relevância contínua.

