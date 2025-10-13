13/10/2025
Martinho da Vila prova que o Rap é “parente do Samba” em novo disco

Martinho da Vila, figura fundamental do samba brasileiro, segue provando que a idade é apenas um detalhe. Aos 86 anos, o cantor e compositor lançou em 2024 o álbum “Violões e cavaquinhos”, um trabalho que celebra a tradição acústica do samba ao mesmo tempo em que abraça o futuro da música negra brasileira.

O disco, gravado no formato enxuto de violão, cavaquinho e percussão leve (tocada pelo próprio Martinho), apresenta quatro sambas inéditos e oito regravações do vasto repertório.

Martinho, que lança praticamente um álbum por ano há mais de 50 anos, utilizou o disco como uma oportunidade para revisitar clássicos, como faixas de “Canta, Canta Minha Gente” (1974), que completa 50 anos em 2024, incluindo “Disritmia”.

Um dos pontos altos do álbum é a ousada inclusão de artistas de novas gerações. Martinho, com ecletismo reconhecido, convidou o rapper L7nnon para participar, em um arranjo que funde o trap carioca com o samba de raiz. “O rap é parente do samba, é tudo música negra, tudo vem lá da África, dos tambores antigos.”

O álbum também traz a regravação de um dos maiores sucessos, “Mulheres” (composta por Toninho Geraes), de uma forma totalmente inusitada: Martinho optou por recitar a letra em vez de cantá-la, acompanhado apenas pelo cavaquinho, para evitar que a canção se tornasse “burocrática” e revigorar o sentido da composição.

Em uma homenagem emocionada, o mestre também aproveitou o álbum para reverenciar figuras que o antecederam, como Donga, Pixinguinha e João da Baiana, com quem teve a felicidade de conviver e representam o alvorecer do samba no Rio de Janeiro.

Martinho, que compôs e cantou sobre o dia a dia das periferias do Rio e celebrou a herança africana, traz em “Violões e cavaquinhos” a prova da relevância contínua.

A história rica e inovadora também será contada ao vivo no Festival Estilo Brasil, no dia 31 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília. Para garantir seu lugar nesse espetáculo icônico, adquira seus ingressos no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

