Martinho da Vila quase foi censurado por uma canção romântica

Martinho da Vila, que sempre utilizou as composições para retratar o dia a dia das periferias e a realidade social do povo brasileiro, também é um mestre das canções românticas e intimistas. Um dos maiores clássicos nesse gênero é “Disritmia”, lançada em 1974, no álbum “Canta, Canta Minha Gente”.

A canção se destaca pelo uso metafórico da palavra do título, que clinicamente se refere a um ritmo cardíaco irregular. Na obra de Martinho, a “disritmia” ganha um duplo sentido: ela representa tanto o desequilíbrio emocional causado pelo amor quanto o desarranjo físico provocado pelas noites de excessos.

“Disritmia” narra a cena de um personagem, o “nego”, que volta para casa “de porre lá da boemia” e busca aconchego e cuidado nos braços de sua amada. O verso, que mistura humor e vulnerabilidade, é um dos mais célebres do samba romântico.

Contudo, a canção, lançada em meio à ditadura militar, enfrentou problemas com a censura.

O verso que menciona o personagem chegando “de porre” quase levou a música à proibição. Esse episódio ressalta o diálogo sutil que Martinho estabelecia com temas de liberdade e transgressão, mesmo nas composições mais líricas.

Apesar do lirismo acentuado e do estilo vocal suave de Martinho, o cantor nunca fugiu de temas complexos, sendo um ativo militante pela afirmação da identidade negra e contra a discriminação racial.

Ele próprio, um carioca orgulhoso, enfrentou a polêmica em torno de outras canções, como “Você Não Passa de uma Mulher” (1975), que gerou críticas de misoginia, embora Martinho argumente que a questão reside na escolha de uma palavra mal interpretada e no contexto histórico da composição.

A universalidade de “Disritmia” fez com que a canção ganhasse diversas interpretações ao longo do tempo, inclusive femininas, demonstrando o poder do samba em traduzir sentimentos e fraquezas humanas de forma leve e duradoura.

