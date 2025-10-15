15/10/2025
Martinho da Vila quase foi censurado por uma canção romântica

Escrito por Metrópoles
martinho-da-vila-quase-foi-censurado-por-uma-cancao-romantica

Martinho da Vila, que sempre utilizou as composições para retratar o dia a dia das periferias e a realidade social do povo brasileiro, também é um mestre das canções românticas e intimistas. Um dos maiores clássicos nesse gênero é “Disritmia”, lançada em 1974, no álbum “Canta, Canta Minha Gente”.

A canção se destaca pelo uso metafórico da palavra do título, que clinicamente se refere a um ritmo cardíaco irregular. Na obra de Martinho, a “disritmia” ganha um duplo sentido: ela representa tanto o desequilíbrio emocional causado pelo amor quanto o desarranjo físico provocado pelas noites de excessos.

“Disritmia” narra a cena de um personagem, o “nego”, que volta para casa “de porre lá da boemia” e busca aconchego e cuidado nos braços de sua amada. O verso, que mistura humor e vulnerabilidade, é um dos mais célebres do samba romântico.

Contudo, a canção, lançada em meio à ditadura militar, enfrentou problemas com a censura.

O verso que menciona o personagem chegando “de porre” quase levou a música à proibição. Esse episódio ressalta o diálogo sutil que Martinho estabelecia com temas de liberdade e transgressão, mesmo nas composições mais líricas.

Apesar do lirismo acentuado e do estilo vocal suave de Martinho, o cantor nunca fugiu de temas complexos, sendo um ativo militante pela afirmação da identidade negra e contra a discriminação racial.

Ele próprio, um carioca orgulhoso, enfrentou a polêmica em torno de outras canções, como “Você Não Passa de uma Mulher” (1975), que gerou críticas de misoginia, embora Martinho argumente que a questão reside na escolha de uma palavra mal interpretada e no contexto histórico da composição.

A universalidade de “Disritmia” fez com que a canção ganhasse diversas interpretações ao longo do tempo, inclusive femininas, demonstrando o poder do samba em traduzir sentimentos e fraquezas humanas de forma leve e duradoura.

Para reviver esse e outros clássicos, Martinho da Vila estará no Festival Estilo Brasil em 31 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções.

Para garantir seu lugar nesse espetáculo, garanta os ingressos no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

 Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
IngressosBilheteria Digital

