martinho-da-vila-representa-o-samba-em-ouro-no-festival-estilo-brasil

Antes de se dedicar integralmente à música, Martinho da Vila teve uma vida profissional altamente estruturada, passando pela química industrial e servindo como sargento do Exército, em que atuou como escrevente e contador. Essa fase da vida perdurou até 1970, quando ele decidiu se licenciar para se dedicar à arte.
A entrada no cenário musical de grande público se deu por meio dos prestigiados festivais de MPB da TV Record nos anos 60. A canção “Casa de Bamba”, apresentada em 1968, consolidou o nome dele e pavimentou o caminho para o lançamento do álbum de estreia em 1969.
Apesar do reconhecimento artístico e da autoria de clássicos como “O Pequeno Burguês” e “Canta Canta, Minha Gente”, Martinho da Vila também se destacou pelo sucesso comercial, desafiando a lógica do mercado fonográfico da época.
O samba, embora reconhecido como símbolo nacional, sofreu historicamente com a mercantilização e a discriminação. A indústria cultural, muitas vezes, só abria espaço para o gênero em momentos específicos ou quando havia interesse econômico ou político.
Martinho rompeu essa barreira em 1995 com o álbum “Tá delícia, Tá gostoso”. Ele se tornou o segundo sambista na história a ultrapassar a marca de um milhão de cópias vendidas, um feito notável para o gênero.
Esse sucesso de vendas demonstrou que o samba de raiz, autêntico e sem grandes formatações mercadológicas de espetáculo, possuía um imenso apelo popular e nacional, comprovando a força da “cultura nacional-popular”.
A profissionalização e o sucesso financeiro de sambistas como Martinho da Vila, que conseguiram aliar a manutenção da tradição com a alta rentabilidade, representaram uma vitória para o setor, que historicamente via os criadores (muitos negros e pobres) serem explorados.
Ao subir ao palco do Festival Estilo Brasil, Martinho da Vila não celebra apenas os sucessos líricos e rítmicos, mas também o triunfo da cultura popular afro-brasileira no mercado, confirmando o status de lenda viva.
