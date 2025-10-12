martinho-da-vila-representa-o-samba-em-ouro-no-festival-estilo-brasil

Antes de se dedicar integralmente à música, Martinho da Vila teve uma vida profissional altamente estruturada, passando pela química industrial e servindo como sargento do Exército, em que atuou como escrevente e contador. Essa fase da vida perdurou até 1970, quando ele decidiu se licenciar para se dedicar à arte.

A entrada no cenário musical de grande público se deu por meio dos prestigiados festivais de MPB da TV Record nos anos 60. A canção “Casa de Bamba”, apresentada em 1968, consolidou o nome dele e pavimentou o caminho para o lançamento do álbum de estreia em 1969.

Apesar do reconhecimento artístico e da autoria de clássicos como “O Pequeno Burguês” e “Canta Canta, Minha Gente”, Martinho da Vila também se destacou pelo sucesso comercial, desafiando a lógica do mercado fonográfico da época.

O samba, embora reconhecido como símbolo nacional, sofreu historicamente com a mercantilização e a discriminação. A indústria cultural, muitas vezes, só abria espaço para o gênero em momentos específicos ou quando havia interesse econômico ou político.

Martinho rompeu essa barreira em 1995 com o álbum “Tá delícia, Tá gostoso”. Ele se tornou o segundo sambista na história a ultrapassar a marca de um milhão de cópias vendidas, um feito notável para o gênero.

Esse sucesso de vendas demonstrou que o samba de raiz, autêntico e sem grandes formatações mercadológicas de espetáculo, possuía um imenso apelo popular e nacional, comprovando a força da “cultura nacional-popular”.

A profissionalização e o sucesso financeiro de sambistas como Martinho da Vila, que conseguiram aliar a manutenção da tradição com a alta rentabilidade, representaram uma vitória para o setor, que historicamente via os criadores (muitos negros e pobres) serem explorados.

Ao subir ao palco do Festival Estilo Brasil, Martinho da Vila não celebra apenas os sucessos líricos e rítmicos, mas também o triunfo da cultura popular afro-brasileira no mercado, confirmando o status de lenda viva.

