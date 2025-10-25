25/10/2025
Martinho da Vila revela bastidores da carreira e paixões a Pedro Bial

Martinho da Vila, atração confirmada no Festival Estilo Brasil em Brasília no dia 31 de outubro, recentemente revelou detalhes sobre sua vasta trajetória no programa “Conversa com Bial”. A entrevista abordou uma série de temas que vão desde momentos de sua vida pessoal e militar até suas importantes conexões culturais com a África e seu papel na MPB. Durante o bate-papo, Martinho, que é cantor, compositor e escritor, também presenteou o público com a execução de clássicos de seu repertório.

Um dos momentos da conversa revisitou o início de sua carreira e seu primeiro grande sucesso, “O Pequeno Burguês”, canção emblemática lançada em seu primeiro álbum, Martinho da Vila, de 1969. O sambista, que abandonou em 1970 suas profissões de escrevente e contador, formadas durante seus 13 anos de serviço no Exército, para se dedicar integralmente à música, falou sobre a transição de sargento burocrata para um dos maiores nomes do samba. Além disso, ele relembrou a essência do Partido Alto, estilo que ajudou a popularizar, tirando-o dos terreiros e rodas de samba suburbanas.

O ecletismo e as raízes do artista também foram revisitados. Nascido em Duas Barras, Rio de Janeiro, em 1938, Martinho, que é pai de oito filhos, falou sobre o amor materno. Além de tratar de sua obra literária, o sambista discutiu a importância da Unidos de Vila Isabel, escola de samba que carrega no nome artístico. Ele comentou a honraria de ser homenageado no Carnaval pelos seus 80 anos, um desfile que acabou sendo realizado em 2022.

A forte conexão de Martinho da Vila com a cultura africana, que ele celebra em suas composições e projetos, foi um tema de destaque. O músico relembrou sua viagem a Angola e falou sobre a composição que dedicou a Nelson Mandela, citando a canção “Meu Homem”. Ele é conhecido por atuar como ativista cultural, promovendo o intercâmbio cultural, como o show Canto Livre de Angola, gravado em 1983.

Para fechar o encontro no talk show, o Martinho da Vila, que tem no samba sua forma de expressão e militância, cantou “Renascer das cinzas”, um de seus grandes sucessos. O artista, que já recebeu prêmios como o Shell de Música Popular Brasileira e foi laureado no Grammy Latino, demonstrou seu vigor, uma postura que ele levará para o palco do Festival Estilo Brasil em outubro.

Programação:

Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
