Martinho da Vila transformou o samba em sucesso sem abrir mão do morro

O samba chega ao Festival Estilo Brasil na forma mais autêntica: com Martinho da Vila. No dia 31 de outubro, o mestre carioca se apresenta no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, e leva consigo mais de seis décadas de uma história que mistura poesia, resistência e celebração da cultura popular brasileira.

Antes de se tornar o símbolo máximo do samba que é hoje, Martinho José Ferreira foi químico, contador e sargento do Exército.

Deixou tudo para se dedicar à música, levando à TV Record, nos anos 1960, canções que se tornariam clássicos imediatos — como “Casa de Bamba” e “O Pequeno Burguês”. A partir dali, o Brasil ganhava não só um cantor, mas um cronista da vida cotidiana.

Em 1969, lançou o primeiro disco, que rapidamente atingiu o topo das paradas de rádio e fez de Martinho o primeiro sambista a vender mais de um milhão de cópias.

Com o talento de compositor e intérprete, ele transformou o gênero em sucesso popular sem abrir mão da essência do morro, da roda e do terreiro.

A consagração veio com álbuns como “Canta, Canta, Minha Gente” (1974) e “Tá Delícia, Tá Gostoso” (1995), que consolidaram o estilo leve e irônico — sambas que falam de amor, política, ancestralidade e cotidiano com uma naturalidade que poucos conseguem. Cada verso carrega um retrato do Brasil.

O samba em ouro

Com mais de 40 discos lançados e canções eternas como “Disritmia”, “Mulheres” e “Ex-Amor”, Martinho da Vila se tornou uma das vozes mais respeitadas da música nacional e um dos maiores divulgadores da cultura afro-brasileira no mundo.

No palco do Festival Estilo Brasil, ele não celebra apenas sucessos — celebra a força do samba como expressão viva do país.

Patrimônio vivo da música, ele sobe ao palco com o mesmo sorriso sereno e o mesmo balanço que há décadas fazem o Brasil cantar junto, no dia 31 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília.

