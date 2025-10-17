17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Martinho da Vila transformou o samba em sucesso sem abrir mão do morro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
martinho-da-vila-transformou-o-samba-em-sucesso-sem-abrir-mao-do-morro

O samba chega ao Festival Estilo Brasil na forma mais autêntica: com Martinho da Vila. No dia 31 de outubro, o mestre carioca se apresenta no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, e leva consigo mais de seis décadas de uma história que mistura poesia, resistência e celebração da cultura popular brasileira.

Antes de se tornar o símbolo máximo do samba que é hoje, Martinho José Ferreira foi químico, contador e sargento do Exército.

Deixou tudo para se dedicar à música, levando à TV Record, nos anos 1960, canções que se tornariam clássicos imediatos — como “Casa de Bamba” e “O Pequeno Burguês”. A partir dali, o Brasil ganhava não só um cantor, mas um cronista da vida cotidiana.

Leia também

Em 1969, lançou o primeiro disco, que rapidamente atingiu o topo das paradas de rádio e fez de Martinho o primeiro sambista a vender mais de um milhão de cópias.

Com o talento de compositor e intérprete, ele transformou o gênero em sucesso popular sem abrir mão da essência do morro, da roda e do terreiro.

A consagração veio com álbuns como “Canta, Canta, Minha Gente” (1974) e “Tá Delícia, Tá Gostoso” (1995), que consolidaram o estilo leve e irônico — sambas que falam de amor, política, ancestralidade e cotidiano com uma naturalidade que poucos conseguem. Cada verso carrega um retrato do Brasil.

O samba em ouro

Com mais de 40 discos lançados e canções eternas como “Disritmia”, “Mulheres” e “Ex-Amor”, Martinho da Vila se tornou uma das vozes mais respeitadas da música nacional e um dos maiores divulgadores da cultura afro-brasileira no mundo.

No palco do Festival Estilo Brasil, ele não celebra apenas sucessos — celebra a força do samba como expressão viva do país.

Compre seu ingresso

Patrimônio vivo da música, ele sobe ao palco com o mesmo sorriso sereno e o mesmo balanço que há décadas fazem o Brasil cantar junto, no dia 31 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília.

Para garantir seu lugar nesse espetáculo icônico, adquira seus ingressos no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
IngressosBilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost