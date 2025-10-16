Martinho da Vila traz a história do samba para Brasília

Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila, é uma força revolucionária no samba e na Música Popular Brasileira. Nascido no interior do Rio de Janeiro em 1938, mas criado no subúrbio carioca desde os 4 anos, ele se consolidou como um dos maiores nomes vivos do gênero, com uma carreira que explodiu no Festival da Record em 1968 com o sucesso “Casa de Bamba”.

Em 31 de outubro, o mestre sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, no Festival Estilo Brasil.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

O artista, que se formou como Sargento Burocrata no Exército e compunha para as concorridas rodas de samba, é inseparável da escola do coração, a Unidos de Vila Isabel, de onde adotou o nome artístico.

Ele não apenas assinou sambas-enredo históricos como também criou o memorável enredo “Kizomba: A Festa da Raça” em 1988, que garantiu à Vila Isabel o título inédito do Grupo Especial.

A influência se estende além do Carnaval e da celebração da identidade negra e da herança africana. Martinho foi testemunha e participante ativo do nascimento do Pagode na década de 1970.

Leia também

Ele recorda que esse “filho ilustre do samba” surgiu nos grandes e festivos quintais das casas do subúrbio, especialmente na Zona Norte do Rio.

Martinho faz questão de agradecer figuras como Dona Doca e Seu Zé da Light por terem “aberto as portas” das casas para as rodas de batuque, essenciais para o movimento que revelou nomes como Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

O repertório do show em Brasília promete ser uma celebração da trajetória e ecletismo, incluindo grandes sucessos como “Disritmia”, “Ex-Amor” e “Canta Canta, Minha Gente”, bem como canções mais recentes, como as releituras de álbum de 2024, “Violões e cavaquinhos”.

Martinho, que é condecorado Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro e Embaixador Cultural de Angola, trará à capital federal um espetáculo festivo e repleto de samba de raiz.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital