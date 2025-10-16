16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Martinho da Vila traz a história do samba para Brasília

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
martinho-da-vila-traz-a-historia-do-samba-para-brasilia

Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila, é uma força revolucionária no samba e na Música Popular Brasileira. Nascido no interior do Rio de Janeiro em 1938, mas criado no subúrbio carioca desde os 4 anos, ele se consolidou como um dos maiores nomes vivos do gênero, com uma carreira que explodiu no Festival da Record em 1968 com o sucesso “Casa de Bamba”.

Em 31 de outubro, o mestre sobe ao palco do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, no Festival Estilo Brasil.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso!

O artista, que se formou como Sargento Burocrata no Exército e compunha para as concorridas rodas de samba, é inseparável da escola do coração, a Unidos de Vila Isabel, de onde adotou o nome artístico.

Ele não apenas assinou sambas-enredo históricos como também criou o memorável enredo “Kizomba: A Festa da Raça” em 1988, que garantiu à Vila Isabel o título inédito do Grupo Especial.

A influência se estende além do Carnaval e da celebração da identidade negra e da herança africana. Martinho foi testemunha e participante ativo do nascimento do Pagode na década de 1970.

Leia também

Ele recorda que esse “filho ilustre do samba” surgiu nos grandes e festivos quintais das casas do subúrbio, especialmente na Zona Norte do Rio.

Martinho faz questão de agradecer figuras como Dona Doca e Seu Zé da Light por terem “aberto as portas” das casas para as rodas de batuque, essenciais para o movimento que revelou nomes como Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

Compre seu ingresso!

O repertório do show em Brasília promete ser uma celebração da trajetória e ecletismo, incluindo grandes sucessos como “Disritmia”, “Ex-Amor” e “Canta Canta, Minha Gente”, bem como canções mais recentes, como as releituras de álbum de 2024, “Violões e cavaquinhos”.

Martinho, que é condecorado Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro e Embaixador Cultural de Angola, trará à capital federal um espetáculo festivo e repleto de samba de raiz.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
IngressosBilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost