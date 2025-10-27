27/10/2025
Martinho da Vila traz o “Lá-Raiá” para o Festival Estilo Brasil

Martinho da Vila, uma das vozes mais emblemáticas da música popular brasileira, aterrissa em Brasília no dia 31 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, para o Festival Estilo Brasil. A apresentação promete ser uma celebração da longevidade e da essência do samba, ecoando a fase atual do artista.

Recentemente, em uma apresentação, Martinho revisitou clássicos atemporais, sugerindo a linha que o público de Brasília pode esperar: um mergulho em sua obra com a leveza e a intimidade dos instrumentos de corda. A provável setlist do Festival Estilo Brasil é um mapa afetivo da trajetória de Martinho, costurando sucessos que marcaram gerações.

Clássicos absolutos como “Disritmia” e “Ex-amor” devem embalar o público, ao lado de sambas fundamentais como “Canta, canta minha gente”, que, inclusive, completa 50 anos de seu lançamento original no álbum que o consagrou como grande vendedor de discos. O show também resgata faixas do seu álbum de 1970, como “Meu laiá-raiá”, e joias românticas como “Me faz um dengo” e “Beija, me beija, me beija”.

O lado político e culturalmente engajado do bamba também estará presente. A setlist provável inclui “Onde o Brasil aprendeu a liberdade”, samba-enredo que a Unidos de Vila Isabel, escola do coração do artista, desfilou em 1972.

Além disso, a forte ligação de Martinho com a herança africana, um tema recorrente em sua arte, se manifesta em faixas como “Umbanda nossa” e, possivelmente, uma homenagem aos ritmos ancestrais com “Samba dos ancestrais”.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Programação:

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

 

