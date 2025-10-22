MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana

O episódio do MasterChef Confeitaria 2025, exibido nesta terça-feira (21/10), foi marcado por tensão, reviravoltas e fortes emoções. Após duas provas desafiadoras, o confeiteiro Johnlee acabou sendo o eliminado da semana.

🍰 Primeira prova: bolo de casamento em equipe

Na primeira disputa da noite, os participantes tiveram que preparar um bolo de casamento de três andares, colocando à prova não apenas suas habilidades técnicas, mas também o trabalho em equipe.

O confeiteiro Ítalo, vencedor da prova anterior, teve o direito de montar as equipes e escolheu Marina como líder do time adversário. No entanto, os jurados decidiram trocar os capitães: Ítalo passou a liderar Luiza e Ramiro, enquanto Marina comandou Léo e Johnlee.

A prova contou ainda com a presença especial dos cônjuges dos jurados:

Rosângela Jacquin , esposa de Erick Jacquin

Deise Cardoso , noiva de Diego Lozano

Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo

Com uma dinâmica intensa e marcada por desentendimentos, o time de Marina — composto por Marina, Léo e Johnlee — acabou perdendo o desafio e indo direto para a prova de eliminação.

🍮 Prova de eliminação: releitura das sobremesas dos jurados

Na segunda etapa, os confeiteiros precisaram recriar sobremesas autorais dos jurados. Ítalo foi responsável por distribuir as receitas entre os colegas:

Marina recebeu a sobremesa de Helena Rizzo

Léo , a de Erick Jacquin

Johnlee, a de Diego Lozano

Durante a execução, Johnlee exagerou na quantidade de açúcar e acabou errando o ponto do prato, o que o levou à eliminação.

Por outro lado, Léo brilhou ao recriar com perfeição a sobremesa de Jacquin e foi o destaque da noite, garantindo mais uma semana na competição.

Fonte: Band / MasterChef Brasil / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet