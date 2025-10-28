28/10/2025
Matando a saudade! Zé Felipe compartilha print de chamada de vídeo com Ana Castela

Escrito por Portal Leo Dias
Zé Felipe usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira (28/10), para mostrar como ele e Ana Castela estão driblando a distância para matar a saudade. O cantor compartilhou o print de uma chamada de vídeo com a artista. Ana está em turnê por Portugal e Zé está no Brasil para cuidar dos filhos.

Na foto, Ana aparece deitada em uma cama e Zé observa a amada com cara de admiração. Na legenda, o artista adicionou um emoji de coração. A boiadeira repostou a imagem em sua conta oficial no Insagram e também colocou corações junto ao registro.

Veja as fotos

Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Zé Felipe beija Ana CastelaFoto: Domingo Legal
Foto/Instagram/
Ana Castela e Zé FelipeFoto/Instagram/
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Reprodução/Instagram @zefelipe
Zé Felipe compartilha print de chamada de vídeo com Ana CastelaReprodução/Instagram @zefelipe

Esta não foi a primeira interação publica dos dois neste período de distância. No último domingo (26/10), Castela compartilhou uma foto com Zé no story do Instagram e escreveu: “Saudade do Brasil”. O filho de Leonardo respondeu a declaração e postou: “Saudade de você, minha gatinha”.

Os cantores, inclusive, não escondem mais que estão se conhecendo melhor. No início do mês, durante entrevista coletiva na gravação do DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, em São Paulo, Ana Castela confirmou que está vivendo um romance com Zé.

“A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus”, afirmou na ocasião.

