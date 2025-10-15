Mateus Solano dá tapa e derruba celular de fã em teatro; assessoria se pronuncia

Mateus Solano se envolveu em uma polêmica após viralizar um vídeo nesta quarta-feira (15/10). O ator aparece dando um tapa no celular de uma mulher que assistia à peça que ele protagoniza, “O Figurante”.
O episódio ocorreu na noite de terça-feira (14/10). Durante uma das cenas, Solano entrou em cena e notou que uma espectadora, sentada na primeira fileira, estava gravando com o celular. Rapidamente, ele deu um tapa no aparelho para impedir a gravação e seguiu atuando normalmente.
A situação ganhou repercussão depois que o jornalista Alessandro Lo-Bianco exibiu o vídeo no programa da RedeTV!. Segundo ele, o celular da mulher ficou cerca de 15 minutos no chão após o incidente. Em conversa com Lo-Bianco, a espectadora afirmou ter se sentido “agredida” com a atitude do ator.
Resposta da assessoria
A assessoria de Mateus Solano esclareceu que o público é orientado diversas vezes a não usar o celular durante o espetáculo. Em nota enviada à coluna de Fábia Oliveira, a equipe do ator afirmou:
“Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo, O Figurante, por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores. Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos.”
O ator também explicou que o momento mostrado no vídeo faz parte da encenação. “Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar algum dano que tenha causado ao aparelho.”