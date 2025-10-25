Matheus e Kauan celebram doações do público na ExpoMix e falam sobre o The Voice. Veja!

A dupla Matheus & Kauan foi uma das atrações da última sexta-feira (24/10) do Festival ExpoMix, realizado no estádio de Sobradinho, no Distrito Federal. A repórter Sthefanny Loredo, do Portal LeoDias, conversou com a dupla sobre a ação social de doação de alimentos em troca de ingressos realizada no evento e sobre a participação no The Voice Brasil.

“A gente faz vários eventos assim com esse intuito de ajudar. Acho que é muito bacana, porque o brasileiro tem muito disso de ajudar o próximo. A gente já viu várias situações que o Brasil, o povo se uniu trouxesse uma solução. O evento é isso, a galera vem para curtir o show e, ao mesmo tempo, tá ajudando muita gente”, descreveu Kauan.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Matheus e Kauan sobre The Voice Foto/Portal LeoDias Murilo Huff, Matheus e Kauan, Leonardo e outros nomes do sertanejo doaram caches para o Hospital de Amor Reprodução/Festa do Peão de Barretos Dupla sertaneja Matheus e Kauan atuará como técnico na nova edição do “The Voice Brasil”, no SBT Crédito: Marcus Soares Dupla sertaneja Matheus e Kauan atuará como técnico na nova edição do “The Voice Brasil”, no SBT Crédito: Marcus Soares Dupla sertaneja Matheus e Kauan atuará como técnico na nova edição do “The Voice Brasil”, no SBT Crédito: Marcus Soares Voltar

Próximo

E o The Voice?

Matheus brincou sobre a experiência de ficar à frente do The Voice Brasil, exibido no SBT e no Disney+. “É uma experiência maravilhosa. A gente já viveu tanta coisa nesses últimos 15 anos de Matheus & Kauan, e a gente ainda vem se surpreendendo ainda com essas novidades. O The Voice tem sido uma grande escola para nós. A gente já tinha a interação em cima do palco, mas existia uma timidez muito grande, então o programa tem sido muito importante para gente perder essa timidez”.

Kauan completou, ressaltando a diferença entre o reality musical e os demais programas que a dupla já participou: “A gente já participou de quase todos os programas de TV, mas é muito diferente de participar de estar ali de cara, falando o tempo todo e ouvindo a galera. Tem sido uma experiência muito bacana”.