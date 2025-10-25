Matheus & Kauan celebram lançamento de faixa inédita de Marília Mendonça: “Legado”

Nesta semana, os fãs de Marília Mendonça foram presenteados com uma faixa inédita, “Segundo Amor da Sua Vida”, gravada em 2018. Em entrevista ao portal LeoDias nos bastidores de um show no estádio de Sobradinho, no Distrito Federal, Matheus & Kauan celebraram o lançamento e a continuidade do legado da amiga, embora um dos cantores ainda não tenha conseguido ouvir a música devido ao luto.

Com sinceridade, Kauan revelou que ainda não havia conseguido parar para escutar a faixa da amiga: “Acaba que a gente, como era amigo demais da Marília, às vezes acha difícil ouvir”, explicou o cantor, que comparou a perda de Marília com a de outro grande amigo, Cristiano Araújo, e contou que até hoje tem dificuldade de ouvir suas canções.

Apesar da dificuldade, Kauan destacou a importância de celebrar a obra da eterna Rainha da Sofrência: “Eu me sinto ao mesmo tempo honrado, é prazeroso de ouvir, mas ainda é um negócio que, para mim que era muito próximo, é, às vezes eu não fico assim”, ele afirmou, no entanto, que se sente feliz por ver a herança musical da cantora sendo lembrada.

Matheus, por sua vez, contou que já teve a oportunidade de ouvir a música: “A Marília deixou um legado maravilhoso para nós”, declarou o cantor, que também teve a cantora como madrinha de casamento e também era próximo do tio e assessor de Marília, Abicelí Silveira Dias Filho, que estava presente na queda do avião que vitimou os dois em 2021.

“Mas eu escuto tudo porque ela gostava muito de ouvir as coisas que a gente fazia antes mesmo da gente gravar e lançar. Então, a gente tinha muito esse contato de mandar para ela e ela ouvia as músicas e dava opinião também E com certeza tem muita coisa naquele celular que ela deixou que a gente vai ser agraciado e presenteado”, contou Matheus.