25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Matheus & Kauan celebram lançamento de faixa inédita de Marília Mendonça: “Legado”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
matheus-&-kauan-celebram-lancamento-de-faixa-inedita-de-marilia-mendonca:-“legado”

Nesta semana, os fãs de Marília Mendonça foram presenteados com uma faixa inédita, “Segundo Amor da Sua Vida”, gravada em 2018. Em entrevista ao portal LeoDias nos bastidores de um show no estádio de Sobradinho, no Distrito Federal, Matheus & Kauan celebraram o lançamento e a continuidade do legado da amiga, embora um dos cantores ainda não tenha conseguido ouvir a música devido ao luto.

Com sinceridade, Kauan revelou que ainda não havia conseguido parar para escutar a faixa da amiga: “Acaba que a gente, como era amigo demais da Marília, às vezes acha difícil ouvir”, explicou o cantor, que comparou a perda de Marília com a de outro grande amigo, Cristiano Araújo, e contou que até hoje tem dificuldade de ouvir suas canções.

Veja as fotos

Matheus e Kauan falaram com o Portal LeoDias na ExpoMix / Reprodução
Matheus e Kauan falaram com o Portal LeoDias na ExpoMix / Reprodução
Foto/Portal LeoDias
Matheus & KauanFoto/Portal LeoDias
Divulgação/Globo
Marília Mendonça em participação no “Altas Horas”Divulgação/Globo
Reprodução: Instagram
Marília Mendonça está entre os lançamentos da semanaReprodução: Instagram
Divulgação / Instagram: @mariliamendoncareal
Marília Mendonça completaria 30 anosDivulgação / Instagram: @mariliamendoncareal
Divulgação / YouTube: @mariliamendoncareal
Marília Mendonça será homenageada em “Coração Acelerado”Divulgação / YouTube: @mariliamendoncareal

Leia Também

Apesar da dificuldade, Kauan destacou a importância de celebrar a obra da eterna Rainha da Sofrência: “Eu me sinto ao mesmo tempo honrado, é prazeroso de ouvir, mas ainda é um negócio que, para mim que era muito próximo, é, às vezes eu não fico assim”, ele afirmou, no entanto, que se sente feliz por ver a herança musical da cantora sendo lembrada.

Matheus, por sua vez, contou que já teve a oportunidade de ouvir a música: “A Marília deixou um legado maravilhoso para nós”, declarou o cantor, que também teve a cantora como madrinha de casamento e também era próximo do tio e assessor de Marília, Abicelí Silveira Dias Filho, que estava presente na queda do avião que vitimou os dois em 2021.

“Mas eu escuto tudo porque ela gostava muito de ouvir as coisas que a gente fazia antes mesmo da gente gravar e lançar. Então, a gente tinha muito esse contato de mandar para ela e ela ouvia as músicas e dava opinião também E com certeza tem muita coisa naquele celular que ela deixou que a gente vai ser agraciado e presenteado”, contou Matheus.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost