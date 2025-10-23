23/10/2025
Matheus Vargas beija bochecha de Maiara em show e rumores de romance aumentam

Enquanto se apresentava ao lado de Maiara, da dupla com Maraisa, o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo, protagonizou um momento carinhoso com a cantora: deu um beijo na bochecha dela durante o show realizado na última quarta-feira (22/10), em Santa Bárbara de Goiás, enquanto ela brincou que foi na boca. O vídeo registrou o gesto e reacendeu os rumores sobre um possível romance entre os dois.

Durante um rodeio no interior de Goiás, Maiara & Maraisa foram a atração principal do dia. Embora não estivesse na programação oficial, Matheus subiu ao palco. Mas o cantor não se limitou a uma palhinha musical: além de cantar, ele dançou agarradinho com Maiara, que o abraçava por trás, com muito carinho, durante a apresentação.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Maiara e Matheus VargasFoto/Portal LeoDias
Foto/Portal LeoDias
Maiara e Matheus VargasFoto/Portal LeoDias
Reprodução/LeoDias TV
Maiara em entrevista a Leo DiasReprodução/LeoDias TV
Reprodução: Portal LeoDias/LeoDias TV
Maiara & Maraisa durante entrevista ao titular deste portal, Leo DiasReprodução: Portal LeoDias/LeoDias TV
Foto: Igor Melo
A cantora MaiaraFoto: Igor Melo

Em outro momento, ela brincou com o público, perguntando se os fãs aprovavam um possível namoro com o filho de Leonardo, que colocou a mão em sua cintura e deu risada. O público respondeu afirmativamente, e Matheus ainda entrou na brincadeira, dizendo que a “culpa” da situação era de Maraisa. “Estou só ouvindo”, brincou a gêmea.

Vale lembrar que Maiara está solteira. Em recente entrevista ao titular deste portal, Leo Dias, a cantora contou que faz terapia diariamente e que está aproveitando uma fase de liberdade. Hoje, ela consegue se sentir mais plena: “Deletei amizade tóxica, relacionamentos tóxicos. Eu vou conversar com pessoas que me agregam. Não me agregam, eu falo assim: ‘Obrigada, foi um prazer’”, revelou.

