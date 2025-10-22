Mauricio de Sousa surge de cadeira de rodas em rara aparição

Mauricio de Sousa surpreendeu o público ao comparecer à pré-estreia de sua cinebiografia, Mauricio de Sousa – O Filme, em uma cadeira de rodas. A exibição foi realizada nessa terça-feira (21/10) na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Maurício de Sousa ao lado do filho, Mauro Sousa

Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa

Mauro Sousa como Mauricio de Sousa

Um registro da aparição, em que ele aparece ao lado do filho Mauro, foi compartilhado pelo perfil do MSP Estúdios e logo circulou nas redes sociais. Internautas destacaram o quanto o desenhista, que completa 90 anos no próximo 27 de outubro, “está velhinho”.

O evento marcou um momento especial na vida do quadrinista. O longa, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (23/10), retrata a trajetória de Mauricio — desde a infância até a criação dos icônicos personagens que conquistaram gerações.

Durante a sessão, o artista foi ovacionado pelo público presente. Mauro, que interpreta o pai nas telonas, não conteve as lágrimas diante da recepção.

