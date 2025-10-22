22/10/2025
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Mauricio de Sousa surge de cadeira de rodas em rara aparição

Mauricio de Sousa surpreendeu o público ao comparecer à pré-estreia de sua cinebiografia, Mauricio de Sousa – O Filme, em uma cadeira de rodas. A exibição foi realizada nessa terça-feira (21/10) na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa
Mauro Sousa como Mauricio de Sousa

Maurício de Sousa ao lado do filho, Mauro Sousa

Reprodução/Instagram2 de 3

Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa

Reprodução/Instagram3 de 3

Mauro Sousa como Mauricio de Sousa

Iury Senck/Divulgação

Um registro da aparição, em que ele aparece ao lado do filho Mauro, foi compartilhado pelo perfil do MSP Estúdios e logo circulou nas redes sociais. Internautas destacaram o quanto o desenhista, que completa 90 anos no próximo 27 de outubro, “está velhinho”.

O evento marcou um momento especial na vida do quadrinista. O longa, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (23/10), retrata a trajetória de Mauricio — desde a infância até a criação dos icônicos personagens que conquistaram gerações.

Durante a sessão, o artista foi ovacionado pelo público presente. Mauro, que interpreta o pai nas telonas, não conteve as lágrimas diante da recepção.

