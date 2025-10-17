Maurício Meirelles faz revelação sobre divórcio de Cocielo e Tata

O humorista Mauricio Meirelles voltou a negar que está envolvido no anúncio de separação dos influenciadores Júlio Cocielo e Tata Estaniecki. O texto de Cocielo anunciando o fim do relacionamento foi publicado na noite de quinta-feira (17/10) e fãs começaram a acreditar que se trataria do quadro Web Bullying de Meirelles.

Segundo Maurício, apesar de ter o famoso quadro em que “invade” as redes de famosos, ele não está envolvido no anúncio da separação dos influenciadores.

“Não fui eu, e eu lamento muito essa separação, porque eu gosto muito do casal e imagino que eles estão precisando, nesse momento, de mensagens positivas. Tá bom? Nada a ver comigo, realmente. É isso, é oficial. Valeu”, afirmou em publicação no Instagram (leia a transcrição do vídeo ao final da matéria).

O humorista ainda zombou de toda a situação envolvendo o Web Bullying e disse que celebridades podem procurá-lo para que ele se passe por eles em caso de “crime, uma separação, uma traição”. “A gente vai modulando o preço de acordo com a polêmica e assim eu sou a sua defesa para as páginas de fofoca”, ironizou.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Mauricio Meirelles

Reprodução/Youtube 2 de 5

Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki.

Reprodução/Redes sociais. 3 de 5

Maurício Meirelles

Reprodução/Redes sociais 4 de 5

Tata e Cocielo

Reprodução/Instagram 5 de 5

Cocielo e Tata

Entenda a polêmica

Tudo começou quando o influenciador e humorista Julio Cocielo compartilhou uma foto anunciando a separação de Tata Estaniecki após 11 anos de relacionamento nesta quinta-feira (16/10). Os dois tem dois filhos juntos, Beatriz e Caio.

Os fãs ficaram surpresos com a situação pois não viram indícios de um afastamento do casal. Tata inclusive não “colaborou” na postagem do fim do casamento no Instagram e postou fotos ao longo do dia ainda usando a aliança.

Leia também

As incoerências com a postagem foram suficientes para que os fãs começassem a questionar o anúncio. Na web, teorias de que o término seria parte do quadro Web Bullying, de Mauricio Meirelles, começaram a circular.

Logo após a repercussão, Meirelles usou suas próprias redes para negar qualquer envolvimento na história: “Não fui eu. Não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade”, ironizou.

Veja o que disse Maurício Meirelles na íntegra:

“Quem me conhece, sabe. É assim que começa todo vídeo na internet quando você é culpado de algo.

Web Bullying é um formato que eu criei, que já é bem conhecido aqui no Brasil, onde depois de um show de stand-up que eu faço de uma hora, eu entro na rede social de alguém da plateia ou alguma figura famosa do grande público. Inclusive, hoje eu faço show aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e todo sábado tem cartaz às 11 horas da noite, lá no Shopping Eldorado. Vai ver, recentemente até com o Cariani, postei no canal, bombou, vai lá assistir.

Esse projeto, ele foi para a Rede Globo e tá bem gigante. Toda terça-feira, você pode assistir, depois de Vida de Rodeio, às 11 horas da noite, eu faço uma espécie de Web Bullying com os meus amigos Murilo Couto, Thiago Ventura, Bruna Louise, tem outros quadros, a gente fez agora com o Gil do Vigor, enfim.

Isso tudo para falar que, quando eu entro na rede social de alguém, às vezes eu me passo por pessoas, né? E foi o que aconteceu. Eu era a modelo que mandou mensagens para o Vini Jr..

Agora, quanto à história do Júlio Cocielo e da Tatá, eu já fiz um vídeo anteriormente onde deixo claro: eu não tenho nada a ver com o assunto. Eu só fiz esse vídeo porque muita gente ficou mandando mensagem: ‘Foi você? Foi você? Foi você? Foi você?’ Então eu falei: ‘Não fui eu.’ Em nenhum momento eu brinquei, eu falei: ‘Não fui eu’. Eu não tenho nada a ver com isso. E quando você fala uma coisa na internet, as pessoas querem entender outra coisa. Você fala ‘pato’, a pessoa entende ‘galinha’.

Eu sou o Felca às avessas, o que eu falo, as pessoas não acreditam. E como eu virei pivô de uma história de separação, a primeira vez na história que tem um casal que separa e o pivô não tem relação sexual com nenhum das duas partes, eu venho aqui mais uma vez avisar: não fui eu.

Porém, se você é celebridade e quer limpar a sua barra, me utilize no Web Bullying. Como? A gente pode fazer cotas a partir de R$ 5 mil ou R$ 10 mil, onde eu me passo por você quando você comete um crime, uma separação, uma traição, e a gente vai modulando o preço de acordo com a polêmica e assim eu sou a sua defesa para as páginas de fofoca. Mandem uma DM para mim que a gente combina os preços.

Não fui eu, e eu lamento muito essa separação, porque eu gosto muito do casal e imagino que eles estão precisando, nesse momento, de mensagens positivas. Tá bom? Nada a ver comigo, realmente. É isso, é oficial. Valeu.”