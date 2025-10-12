12/10/2025
Maurício Meirelles rasga o verbo e critica “intolerância” no humor

O humorista Maurício Meirelles retornou nesta semana para a TV Globo na segunda temporada do Aberto ao Público, programa exibido nas noites de terça-feira. Polêmico nas redes sociais e nos teatros ao redor do Brasil, na televisão, porém, ele opta por uma versão mais “leve” – adequação necessária por conta do público-alvo, garante.

Sem proibições

Numa conversa com a coluna Fábia Oliveira, o famoso falou não apenas sobre retornar com uma atração para a televisão aberta, mas também sobre a “vigilância” que existe atualmente envolvendo os humoristas. Meirelles, no entanto, faz questão de afirmar: “Não há assunto proibido no humor”, sacramentou.

O companheiro de Thiago Ventura, Murilo Couto e Bruna Louise na atração global desabafou sobre o cenário do humor brasileiro atual e afirmou que as pessoas estão mais “intolerantes”.

“Acho que a dificuldade [de fazer humor] está nas pessoas serem intolerantes ao que não gostam”, disse. “Gosto é algo relativo, especialmente quando se trata de comédia (…) Dificilmente uma piada agrada a todos. Por isso, não se deve fazer produtos pensando nas redes sociais, pois quem não gostar de uma piada vai fazer questão de reclamar, enquanto quem gostou está apenas em casa rindo”, reforçou.

Adequações

Maurício Meirelles também frisou que não poupa nada – nem ninguém – em suas piadas, mas na TV é preciso se adequar ao meio. “Não há assunto proibido no humor. O que muda é a plataforma. Na televisão, estou entrando na casa dos outros — e não as pessoas que estão pagando para me ver. Por isso, damos preferência à diversão e à leveza.”

Além da TV Globo, o humorista também já passou por outras emissoras, como a RedeTV!. O canal carioca, segundo ele, garante uma exposição maior, e com ela, também há uma maior reação do público.

“Com certeza há mais exposição. Mas acho que a pressão nem é por resultado, e sim por ter muita gente acompanhando. Então há mais energia contra, a favor, críticas e elogios. A Globo realmente chega a muita gente diferente”, apontou. “Da mesma forma que existem críticas, também há muitos elogios. Então, não me afeto nem por um, nem por outro”, completou.

