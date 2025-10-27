Maurício Meirelles se explica após cancelar show por embriaguez: “Fiz cagada”

Maurício Meirelles usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27/10), para se pronunciar após precisar cancelar o show que faria no Shopping Eldorado, em São Paulo, no último sábado (25/10), por motivo de embriaguez. O humorista esclareceu que está tomando uma medicação que não é compatível com bebida alcoólica, o que gerou a situação desconfortável.

“Ontem eu não vim aqui publicamente falar nada porque eu passei o dia inteiro mandando mensagem para as pessoas [que estiveram no show]. Muita gente foi ao meu show no Shopping Eldorado, no sábado. Muita gente ficou preocupada e outras chateadas”, iniciou ele em um vídeo gravado no story do Instagram.

Meirelles afirmou que cerca de 800 pessoas estavam em sua plateia e contou o que aconteceu. “Basicamente as pessoas foram ao meu show e eu não. Eu estou tomando um remédio para insônia, que não pode misturar com álcool e eu desdenhei essa situação e infelizmente misturei. Potencializou e deu esse problema todo”, disse ele.

O apresentador da Globo explicou que antes de chegar ao Shopping Eldorado esteve em um show internacional a trabalho. “Antes do meu show teve o show de Guns N’ Roses [no Allianz Parque, em São Paulo] e eu fui lá a trabalho. Fiquei duas horas no máximo e foi o tempo de tomar pouco mais de uma taça de vinho. Sai do show normal, de táxi, e quando eu cheguei no meu show digamos que eu virei o Guns N’ Roses”, contou.

“Antes de subir no palco, [o efeit da mistura] bateu, potencializou e eu não consegui executar o show. Tive que cancelar. Isso nunca aconteceu, nunca fiz isso, mas aconteceu essa situação chata pra caramba”, acrescentou Maurício.

Maurício Meirelles deixou claro que as pessoas serão restituídas após o incidente, disse que quer fazer um novo show para elas, de graça, e afirmou que a situação delicada irá virar piada em uma próxima apresentação. “Vai virar show, vai virar piada, mas foi uma cagada. Aconteceu. Fiz cagada e peço desculpa”, disse.

“Agora publicamente venho falar dessa situação, que foi pontual. Não quer dizer que eu esteja com problema de bebida. A gente aprende, faz piada, toca a bola para a frente e pede desculpa”, concluiu.