Maya Massafera relata “abandono” na estrada após pneu do carro furar

No episódio mais recente de seu reality show nas redes sociais, Maya Massafera viveu um momento de tensão e indignação ao relatar que foi “abandonada” na estrada após o veículo em que viajava ter sofrido com um pneu furado. A situação gerou desconforto e repercussão; mas também muitas risadas!

Durante a gravação, Maya comentou com a amiga, Joyce, sobre o incidente: “O pneu do carro furou. A gente tá sentada aqui. Eu perguntei pro motorista se ele quer ajuda, disse ele que não. Ele tá trocando o pneu e tá levantando o carro”. Em seguida, ela relatou sobre a sensação de abandono: “Eu não tô acreditando nisso, que eu tô sendo abandonada na estrada. Abandonada não, porque o carro tá aqui. O pneu furou na estrada”.

Antes do momento de crise, Maya já conversava sobre suas expectativas, viagens, roupas e compras. A influenciadora, que também é formada em moda na Itália, está se preparando para a semana do São Paulo Fashion Week (SPFW), considerado o maior evento de moda do Brasil e o mais importante da América Latina que acontece até a próxima segunda-feira (20/10).

Em outro momento, Maya se diverte com Joyce, que tenta ajudar o motorista impulsionando o freio do carro. Além disso, a amiga da influenciadora faz algo inusitado no meio da estrada: sem conseguir se segurar, urinou perto da avenida.

No final das contas, as duas conseguiram se safar e chegaram no hotel de Maya à noite. “A gente chegou lá na loja cinco minutos depois que fechou. Só que o nosso voo é amanhã cedo. Então, meu amor, fui lá à toa”, desabafou a influenciadora após um dia correndo atrás de looks para o evento.