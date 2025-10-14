14/10/2025
Universo POP
Maya Massafera relata “abandono” na estrada após pneu do carro furar

Escrito por Portal Leo Dias
maya-massafera-relata-“abandono”-na-estrada-apos-pneu-do-carro-furar

No episódio mais recente de seu reality show nas redes sociais, Maya Massafera viveu um momento de tensão e indignação ao relatar que foi “abandonada” na estrada após o veículo em que viajava ter sofrido com um pneu furado. A situação gerou desconforto e repercussão; mas também muitas risadas!

Durante a gravação, Maya comentou com a amiga, Joyce, sobre o incidente: “O pneu do carro furou. A gente tá sentada aqui. Eu perguntei pro motorista se ele quer ajuda, disse ele que não. Ele tá trocando o pneu e tá levantando o carro”. Em seguida, ela relatou sobre a sensação de abandono: “Eu não tô acreditando nisso, que eu tô sendo abandonada na estrada. Abandonada não, porque o carro tá aqui. O pneu furou na estrada”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@mayamassafera
Maya ficou parada no meio da estrada após pneu furarReprodução: Instagram/@mayamassafera
Reprodução: Instagram/@mayamassafera
Maya Massafera brinca com amiga Joyce e faz revelaçãoReprodução: Instagram/@mayamassafera
Maya Massafera - Foto: Agência Fotosite
Maya Massafera no SPFW de 2025Maya Massafera – Foto: Agência Fotosite
Foto: Raynan
Saiba quanto custou after com Travis Scott após The Town e lista de famosos convidadosFoto: Raynan
Foto: Eduardo Martins/Brazil News
Maya Massafera no Baile do BBFoto: Eduardo Martins/Brazil News

Leia Também

Antes do momento de crise, Maya já conversava sobre suas expectativas, viagens, roupas e compras. A influenciadora, que também é formada em moda na Itália, está se preparando para a semana do São Paulo Fashion Week (SPFW), considerado o maior evento de moda do Brasil e o mais importante da América Latina que acontece até a próxima segunda-feira (20/10).

Em outro momento, Maya se diverte com Joyce, que tenta ajudar o motorista impulsionando o freio do carro. Além disso, a amiga da influenciadora faz algo inusitado no meio da estrada: sem conseguir se segurar, urinou perto da avenida.

No final das contas, as duas conseguiram se safar e chegaram no hotel de Maya à noite. “A gente chegou lá na loja cinco minutos depois que fechou. Só que o nosso voo é amanhã cedo. Então, meu amor, fui lá à toa”, desabafou a influenciadora após um dia correndo atrás de looks para o evento.

