Maycon registra boletim de ocorrência e deve pedir cassação de Denis após agressão na Câmara

O vereador Maycon Moreira registrou boletim de ocorrência nesta quarta-feira (8) na Delegacia de Sena Madureira após ser agredido pelo colega Denis Barros durante sessão da Câmara Municipal. Maycon se declarou vítima da agressão e informou que irá solicitar a cassação do mandato de Denis junto à Casa.

Segundo o vereador, o conflito teve início após sua intervenção na sessão, quando respondeu a declarações de Denis. Ao se dirigir para seu assento, Denis teria citado processos pessoais envolvendo Maycon e partiu para a agressão, obrigando-o a se defender. “Não é a primeira vez que ele adota esse tipo de atitude”, afirmou Maycon.

O parlamentar lamentou o episódio: “Quem fala o que quer escuta o que não quer. É triste ver esse cenário, e me sinto envergonhado pela situação. Ele não pode ficar impune”.

Ainda em seu relato à polícia, Maycon se justificou sobre o ocorrido e pediu desculpas por qualquer transtorno causado. “Não mereço ser agredido por um colega parlamentar”, acrescentou.

O incidente evidencia a tensão política na Câmara de Sena Madureira, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso ou sobre possíveis medidas disciplinares.

Veja o vídeo: