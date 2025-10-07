07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Maycon registra boletim de ocorrência e deve pedir cassação de Denis após agressão na Câmara

O parlamentar lamentou o episódio: “Quem fala o que quer escuta o que não quer. É triste ver esse cenário, e me sinto envergonhado pela situação. Ele não pode ficar impune”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O vereador Maycon Moreira registrou boletim de ocorrência nesta quarta-feira (8) na Delegacia de Sena Madureira após ser agredido pelo colega Denis Barros durante sessão da Câmara Municipal. Maycon se declarou vítima da agressão e informou que irá solicitar a cassação do mandato de Denis junto à Casa.

Vereador Maycon Moreira registra boletim de ocorrência/Foto: Reprodução

Segundo o vereador, o conflito teve início após sua intervenção na sessão, quando respondeu a declarações de Denis. Ao se dirigir para seu assento, Denis teria citado processos pessoais envolvendo Maycon e partiu para a agressão, obrigando-o a se defender. “Não é a primeira vez que ele adota esse tipo de atitude”, afirmou Maycon.

O parlamentar lamentou o episódio: “Quem fala o que quer escuta o que não quer. É triste ver esse cenário, e me sinto envergonhado pela situação. Ele não pode ficar impune”.

Ainda em seu relato à polícia, Maycon se justificou sobre o ocorrido e pediu desculpas por qualquer transtorno causado. “Não mereço ser agredido por um colega parlamentar”, acrescentou.

O incidente evidencia a tensão política na Câmara de Sena Madureira, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso ou sobre possíveis medidas disciplinares.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost