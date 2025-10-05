Mazinho Serafim anuncia construção do IML em Sena Madureira

Em entrevista à ContilNet, na ExpoFronteira, o ex-prefeito Mazinho Serafim anunciou um dos investimentos mais aguardados pela população de Sena Madureira: a construção do Instituto Médico Legal (IML) no município. Segundo ele, o projeto já está pronto e será entregue à deputada federal Meire Serafim nesta sexta-feira, 10, durante audiência pública com a comunidade. O valor destinado à obra será de R$ 1,8 milhão, fruto de articulação junto ao Governo do Estado e à bancada federal.

Mazinho destacou a urgência da instalação do IML, afirmando que hoje, quando tragédias acontecem em Sena Madureira, as famílias ficam desamparadas por não haver estrutura adequada para atendimento pericial. “Quando acontece qualquer tragédia não tem”, disse. A obra representa um avanço significativo para o sistema de segurança pública e de justiça na região do Purus.

O anúncio será feito oficialmente na audiência pública, que contará com a presença da deputada Meire Serafim, vereadores, líderes comunitários e representantes dos bairros. O evento servirá também para apresentar um pacote de R$ 30 milhões em investimentos em infraestrutura urbana, mas o destaque será o compromisso com a saúde pública e dignidade das famílias, representado pela construção do IML. Mazinho enfatizou que essa é mais uma contribuição concreta da deputada ao município, mesmo sem integrar a gestão atual.

O ex-prefeito finalizou sua fala reforçando que, apesar das divergências políticas, seu compromisso com Sena Madureira permanece inabalável. “Minha vida é lá, minha casa é lá, e o nosso trabalho vai continuar. Estamos colocando recursos onde o povo precisa, e o IML é uma vitória de todos nós”, declarou.