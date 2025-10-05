05/10/2025
Mazinho Serafim confirma pré-candidatura e critica atual gestão em Sena Madureira

Mazinho fez questão de destacar seu histórico de gestão, lembrando que governou Sena Madureira por dois mandatos consecutivos

Durante sua participação na ExpoFronteira, o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, reforçou sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026. Mazinho afirmou que seu grupo político está fechado com Mailza para o governo estadual e com Joab Lira para deputado estadual, ambos alinhados com sua futura candidatura. Segundo ele, a deputada Meire Serafim, sua esposa, fará uma pausa na política para se preparar para um possível retorno à prefeitura de Sena Madureira.

Ele acredita que alianças políticas sólidas e seu histórico de trabalho serão fundamentais para retomar projetos e garantir investimentos para os municípios acreanos/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Mazinho fez questão de destacar seu histórico de gestão, lembrando que governou Sena Madureira por dois mandatos consecutivos, período que ele define como de grande avanço para o município. Ele relembrou com orgulho os anos de Expo Sena, que segundo ele, se tornaram referência no calendário cultural do Acre. “Ninguém queria disputar o dia 25 de setembro com Sena Madureira”, disse, enfatizando a força da festa e da sua administração.

O ex-prefeito também criticou duramente a atual gestão municipal, alegando que promessas feitas pela atual administração não estão sendo cumpridas. Mazinho citou o abandono de obras importantes como a Santa Casa de Misericórdia, a precariedade das ruas e o descaso com a abertura de ramais. “A população de Sena Madureira está gemendo”, afirmou, lamentando o que ele considera um retrocesso em relação aos avanços conquistados durante seu governo.

Com discurso firme, Mazinho deixa claro que pretende voltar com força total à política estadual, agora como candidato a deputado federal, com foco em resgatar a confiança da população de Sena Madureira e expandir sua atuação para todo o estado do Acre. Ele acredita que alianças políticas sólidas e seu histórico de trabalho serão fundamentais para retomar projetos e garantir investimentos para os municípios acreanos.

