Mazinho Serafim confirma pré-candidatura e critica atual gestão em Sena Madureira

Durante sua participação na ExpoFronteira, o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, reforçou sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026. Mazinho afirmou que seu grupo político está fechado com Mailza para o governo estadual e com Joab Lira para deputado estadual, ambos alinhados com sua futura candidatura. Segundo ele, a deputada Meire Serafim, sua esposa, fará uma pausa na política para se preparar para um possível retorno à prefeitura de Sena Madureira.

Mazinho fez questão de destacar seu histórico de gestão, lembrando que governou Sena Madureira por dois mandatos consecutivos, período que ele define como de grande avanço para o município. Ele relembrou com orgulho os anos de Expo Sena, que segundo ele, se tornaram referência no calendário cultural do Acre. “Ninguém queria disputar o dia 25 de setembro com Sena Madureira”, disse, enfatizando a força da festa e da sua administração.

O ex-prefeito também criticou duramente a atual gestão municipal, alegando que promessas feitas pela atual administração não estão sendo cumpridas. Mazinho citou o abandono de obras importantes como a Santa Casa de Misericórdia, a precariedade das ruas e o descaso com a abertura de ramais. “A população de Sena Madureira está gemendo”, afirmou, lamentando o que ele considera um retrocesso em relação aos avanços conquistados durante seu governo.

Com discurso firme, Mazinho deixa claro que pretende voltar com força total à política estadual, agora como candidato a deputado federal, com foco em resgatar a confiança da população de Sena Madureira e expandir sua atuação para todo o estado do Acre. Ele acredita que alianças políticas sólidas e seu histórico de trabalho serão fundamentais para retomar projetos e garantir investimentos para os municípios acreanos.

