Mbappé explica por que demorou para se juntar ao Real Madrid

Craque do Real Madrid, Kylian Mbappé sempre deixou clara a admiração pelo clube espanhol. No entanto, ele demorou nove temporadas para se juntar ao time espanhol, mesmo com vários flertes.

Em entrevista ao Movistar Plus, o francês de 26 anos explicou que esperou para se transferir aos Merengues porque não queria ficar no banco para o trio BBC (Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo).

“Quando saí do Mônaco, aos 18 anos, tinha muito claro que queria jogar… E o Real Madrid tinha Benzema, Cristiano e Bale. Eu não queria ficar no banco”, disse Mbappé.

“Todos os clubes da Europa me disseram que eu jogaria em seus times, mas sabia que o Real Madrid, mesmo com todo o respeito que tinha por mim, não poderia me escalar em todos os jogos. Claro, eu tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid, mas ser titular é um privilégio”, completou.

Em 69 jogos pelos Madrid, o camisa sete fez 58 gols e sete assistências. Ele conquistou a Copa Intercontinental e a Supercopa da Uefa.

3 imagens

Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid no ano passado

Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images 2 de 3

Neville Hopwood – UEFA via Getty Images 3 de 3

Mbappé tem 69 jogos pelos Merengues. São 58 gols e sete assistências

Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Conselhos de CR7

Na mesma entrevista, Mbappé também revelou que recebe conselhos de Cristiano Ronaldo, ídolo do time espanhol e também do francês.

“Cristiano sempre foi um modelo, um exemplo para mim. Tenho sorte de conversar com ele, de ter seus conselhos. Ele me ajudou. No Real Madrid, ele é o número um, o jogador-chave. As pessoas, mesmo agora, sonham com ele. Mas quero seguir meu próprio caminho. Espero que as pessoas também sonhem comigo. Que seja um momento histórico para mim e para o Real Madrid”, comentou.