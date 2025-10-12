Mbappé revela que recebe conselhos de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé nunca escondeu a admiração pelo Real Madrid e por Cristiano Ronaldo. Agora no time espanhol, o francês revelou que troca mensagens com o ídolo e até recebe conselhos dele.

“O Cristiano sempre foi um modelo, um exemplo para mim. Tenho sorte de conversar com ele, de ter seus conselhos. Ele me ajudou. No Real Madrid, ele é o número um, o jogador-chave. As pessoas, mesmo agora, sonham com ele. Mas quero seguir meu próprio caminho. Espero que as pessoas também sonhem comigo. Que seja um momento histórico para mim e para o Real Madrid”, disse Mbappé, em entrevista ao Movistar Plus.

Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid no ano passado

Mbappé tem 69 jogos pelos Merengues. São 58 gols e sete assistências

Chegada ao Real Madrid

Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid no ano passado. Na época, ele tinha 25 anos, e explicou o motivo de ter demorado nove temporadas para realizar o sonho de jogar no clube espanhol, apesar de vários flertes.

“Quando saí do Mônaco, aos 18 anos, tinha muito claro que queria jogar… E o Real Madrid tinha Benzema, Cristiano e Bale. Eu não queria ficar no banco. Todos os clubes da Europa me disseram que eu jogaria em seus times, mas sabia que o Real Madrid, mesmo com todo o respeito que tinha por mim, não poderia me escalar em todos os jogos. Claro, eu tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid, mas ser titular é um privilégio”, explicou.

Mbappé tem 69 jogos pelos Merengues. São 58 gols e sete assistências. Ele conquistou a Copa Intercontinental e a Supercopa da Uefa.